Yan Couto é o lateral com mais participações em gols na atual temporada da LaLiga

O brasileiro Yan Couto de 21 anos, atualmente atua pelo Girona da Espanha e no último sábado (2) cedeu mais uma assistência contra o Valencia, na vitória do seu time por 2 a 1 pelo Campeonato Espanhol. Com isso, chegou a quatro assistências e um gol marcado, sendo o lateral com mais participações em gols nesta temporada de LaLiga.

O atleta foi titular em oito dos 14 jogos que participou da competição. Além disso, as suas quatro assistências foram muito importantes para a equipe. A primeira foi na vitória por 1 a 0 sobre o Las Palmas na 4ª rodada, e a segunda foi na 9ª rodada contra o Cádiz, quando também derrotou o Las Palmas com o menor placar. O placar venceu, com a terceira assistência contra o Almería na 10ª rodada, e o time venceu por 3 a 2 após passe de bola, e finalmente reverteu e derrotou o Valencia por 2 a 1 na manhã de sábado.

Com suas boas atuações, o garoto foi convocado para a seleção brasileira na vaga do Vanderson, do Monaco que se lesionou nos treinamentos para os jogos contra Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Entrando bem nos confrontos comandados por Fernando Diniz.

Carreira de Yan

Yan Couto começou nas categorias de base do Coritiba, até que em 2020 foi contratado pelo Manchester City. Foi emprestado para Girona e Braga. Até que em 2021 na sua passagem por Portugal, foi um dos 100 selecionados na pré-lista do Golden Boy de 2022, sendo o único brasileiro na lista. Voltou para o City em 2022, que não utilizou o lateral e mandou para o Girona pela segunda vez. Assim ganhando espaço no time espanhol e tendo muito destaque na Europa mesmo com a pouca idade.

Fase do Girona

O Girona vive uma fase impressionante na atual temporada, já que venceu 12, empatou dois e perdeu somente um dos 15 jogos disputados na LaLiga até aqui.