Bellingham marca, mas Real Madrid fica apenas no empate com Real Betis em LaLiga

Na tarde deste sábado (9), o Real Betis recebeu o Real Madrid em sua casa em duelo válido pela 16° rodada de LaLiga. O jogo terminou empatado em 1 a 1, com Bellingham marcando primeiro para os visitantes e Ruibal empatando para os donos da casa. Destacando que a partida foi de alto nível e extremamente bem disputada pelas equipes.

Primeira etapa de alto nível mas com placar zerado

Os primeiros minutos da partida foram de extrema entrega do Betis nas disputas. Com uma boa marcação o time da casa diminuiu bem os espaços e até conseguiu chegar com um chute de fora da área do meia Roca, com 3 minutos, mas que não ofereceu nenhum perigo.

Já o Madrid tentava igualar a vontade dos adversários com a técnica de seus jogadores, e a individualidade de Rodrygo. Com 15, o Real Madrid chegou a balançar a redes com Brahim mas o gol foi anulado por conta do posicionamento de Rodrygo, que iria dar a assistência.

Aos 25, o Madrid já estava tomando conta da partida, ficando mais com a posse e liderando as ações ofensivas. A essa altura do jogo o Real Betis estava sendo dominado e envolvido pela qualidade do futebol praticado pelo Madrid, que estava trocando passes com facilidade entre os jogadores do Betis.

No minuto 30, teve até então a melhor chance da partida. O Betis chegou levando perigo com Ayoze Pérez, que recebeu um belo lançamento e após bate e rebate, finalizou para a defesa de Lunin. Na jogada seguinte o Betis voltou ao ataque com Willian José, que chutou de fora da área e tirou tinta da trave.

Perto do fim dos 45 iniciais, os donos da casa deram o um calor na partida, aproveitando os raros espaços deixados pela defesa dos visitantes.

Já nos acréscimos, aos 46, o lateral Alaba tentou de falta mas a bola saiu a esquerda do gol do goleiro Rui Silva. Após esse lance o árbitro resolveu encerrar o excelente primeiro tempo.

Madrid sai na frente e Betis reage com golaço

​​​​​​​No começo da segunda etapa o Real Betis voltou melhor, Isco recebeu um lindo passe dentro da área de Ayoze Pérez e finalizou para mais uma grande defesa de Lunin.

Aos 7 minutos, Brahim lançou com perfeição a bola para Bellingham, que dominou no peito e na sequência chutou por baixo do goleiro e para o fundo da rede. Assim abrindo o placar, 1 a 0 para os Merengues.

Nos lances seguintes, os visitantes adotaram um postura passiva, chegando no último terço do campo trabalhando mais a bola.

No minuto 21, quando menos se esperava o Betis igualou o placar com uma bomba do lateral Ruibal. Um verdadeiro golaço que reacendeu a chama da esperança para os mandantes.

Minutos depois o jogo ficou quente, devido a intensidade das disputas muitas faltas começaram a ser cometidas.

O Real Madrid voltou a levar perigo com 34 minutos, Kroos cobrou uma falta com veneno, porém Rui Silva tava atento e desviou para escanteio.

Nos minutos finais do jogo o Betis passou a finalizar mais ao gol do Madrid, só que não foi efetivo e todas as finalizações saíram sem direção ou para linha de fundo. Aos 45, Isco recebeu um cruzamento do brasileiro Luiz Henrique e sozinho dentro da área ele cabeceou na trave, por pouco não tivemos a famosa lei do ex.

Mesmo com seis minutos de acréscimos, nenhum dos dois times conseguiu marcar o gol da vitória, então o árbitro apitou o fim do jogo.

Sequência

As duas equipes voltam a campo na próxima semana por competições europeias. O Real Madrid joga pela Champions League na terça (12), contra o Union Berlin, ás 17h, no Olympiastadion Berlin. Já o Real Betis joga pela Europa League na quinta (14), contra o Rangers, em casa no Estádio Benito Villamarín, ás 17h.​​​​​​​