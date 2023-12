Com atuação segura e sem sustos, Real Madrid vence Granada em LaLiga

Na tarde deste sábado (2) Real Madrid e Granada se enfrentaram pela 15° rodada de LaLiga, no estádio Santiago Bernabéu, e o Madrid levou a melhor. Com gols de Brahim e Rodrygo, o Real voltou a liderança da competição.

Real Madrid superior e assistência magistral de Kroos

Os primeiros minutos do jogo foram de intensa marcação de ambas as equipes, tanto o Real Madrid quanto o Granada subiram suas linhas para tentar forçar um erro de passe em seus campos de ataque. Devido a essa intensidade não houve perigo ou chutes as metas dos goleiros nos minutos iniciais.

Perto dos 10 minutos os visitantes já sofreram uma baixa, o goleiro Raúl Fernández sentiu um desconforto e teve que ser substituído, Andre Ferreira entrou em seu lugar.

Aos 16 a primeira chance perigosa, após cobrança de falta de Gumbau a bola passou por todo mundo e raspou a trave.

Com 25 o time da casa balançou as redes, Brahim Díaz recebeu um passe açucarado dentro da grande área de Toni Kroos e só fez cavar por cima do goleiro, 1 a 0 Madrid. Nos minutos seguintes os Merengues tomaram conta do jogo, apesar de ter dado poucos chutes ao gol, os jogadores controlaram bem a posse de bola, buscando encontrar o espaço na defesa do Granada. Os visitantes sentindo o momento ruim na partida recuaram, mas seguiram taticamente bem organizados.

O final da partida foi bem intenso, os jogadores começaram a ficar nervosos por conta dos contatos excessivos nas jogadas. Até que após os 5 minutos de acréscimos o árbitro decidiu dar ponto final ao primeiro tempo.

Mesmo levando um gol, vale destacar o quão bem o Granada esteve defensivamente. Essa boa atuação fez com que Rodrygo e Bellingham pouco aparecessem na primeira etapa.

Segunda etapa no ritmo do Madrid e com gol brasileiro

A bola voltou a rolar e o jogo continuou controlado pelo time da casa e o visitante se defendendo, preparado para o contra-ataque. Com 11 minutos da segunda etapa Rodrygo ampliou para os mandantes. Após rebote do goleiro Andre Ferreira em chute de Bellingham, o Rayo encheu o pé e estufou a rede, 2 a 0 para os Merengues.

O jogo seguiu morno, o Granada não conseguia dar seguimento a maioria das suas ações ofensivas. Quando as jogadas não terminavam em impedimento, os zagueiros do Real acabavam retomando a posse. Com 28, Ferreira salva o Granada de levar mais um gol. Bellingham encontrou Valverde dentro da área, que finalizou bem mas o goleiro fez grande defesa espalmando para escanteio.

Perto dos 35 minutos o técnico Medina sofreu mais uma baixa, o meia esquerdo Bryan Zaragoza também sentiu um desconforto e teve que ser substituído. Aos 43 Gumbau ousou sonhar, arriscando um chute de trás da linha do meio de camp. Mas a bola passou longe. Com 48 minutos o árbitro decidiu por fim ao jogo, confirmando assim mais três pontos para o líder Real Madrid.

Sequência

Os times voltam a campo no próximo fim de semana em duelos válidos pela 16° rodada de LaLiga. O Real Madrid joga fora de casa no sábado (09), contra o Real Betis, às 12h15, no Estádio Benito Villamarín. O Granada vai receber o Athletic Bilbao, no Estádio Nuevo Los Cárnames, às 12h15.