Técnico do Sevilla, Mendilibar não garante permanência após título da Europa League

Nesta quarta-feira (31), o Sevilla conquistou o sétimo título da UEFA Europa League após superar a Roma nas cobranças penais, em decisão disputada na Puskás Arena, em Budapeste, Hungria.

Após deixar o primeiro tempo com pouquíssimas chances reais de gol e desvantagem no placar diante do adversário, o Sevilla buscou o empate no segundo tempo e conseguiu impor-se diante do adversário, com posse de bola e muita ocupação de espaço no terço final.

Com a persistência do empate na prorrogação, a decisão final do título ocorreu nos pênaltis, onde a equipe espanhola teve 100% de aproveitamento para superar os italianos por 4-1, conquistando o título graças à cobrança de Gonzalo Montiel, que deslocou o goleiro Rui Patricio.

Contratado de forma emergencial para evitar o rebaixamento em LaLiga após o fracasso de Jorge Sampaoli (atual técnico do Flamengo), o técnico José Luis Mendilibar engatou uma sequência de resultados positivos para evitar qualquer susto na reta final de LaLiga, deixando a equipe com chances de alcançar a sétima colocação na rodada final.

Na entrevista coletiva após a conquista do título da Europa League, Mendilibar afirmou não ter conhecimento de qualquer decisão em relação à permanência no Sevilla para a próxima temporada, mas garantiu que ficará satisfeito com o posicionamento da diretoria pois o "trabalho está concluído".

Divulgação / Sevilla

Veja o que disse José Luis Mendilibar, atual técnico do Sevilla

"Quando eu sair de férias saberei o que fizemos. Começamos mal, eles jogaram confortavelmente. No segundo tempo mudamos e, depois, foi difícil. Não teve jogo prorrogação. Mas tivermos o acerto nos pênaltis. O Montiel ia ser o quinto, mas a ordem acabou por ser alterada",

"Tenho sido muito feliz aqui e eu seguirei feliz mesmo que eles não me ofereçam uma renovação. Tivemos um relacionamento muito bom com os jogadores. Eles vão me fazer uma oferta? Talvez. Mas o meu trabalho está feito."

"Vamos aproveitar este momento e, então, imagino que falaremos sobre algo. Estou muito confortável aqui, embora não tenham oferecido a renovação. Seria uma loucura poder continuar."