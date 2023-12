Everton vence e complica situação do Chelsea na Premier League

O Everton ampliou a crise do Chelsea neste domingo (10) após vitória por 2 a 0 no Goodison Park, em duelo válido pela 16ª rodada da Premier League. Os gols foram marcados por Doucouré no primeiro tempo e Dobbin, nos acréscimos da etapa complementar.

Primeiro tempo sem grandes oportunidades

As oportunidades de gol foram muito limitadas no primeiro tempo com as duas equipes criando poucas oportunidades e errando muitos passes. Aos 14', Palmer aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou buscando o canto alto, mas o goleiro Pickford fez bela defesa.

Por outro lado, o Everton ficou próximo de abrir o placar depois que Harrison tentou um voleio espetacular, mas o movimento acrobático passou ao lado da trave direita, aos 32'.

Esses dois lances consistiram nas únicas oportunidades reais de perigo de gol durante todo o primeiro temo, com apenas três finalizações e um chute no alvo, ficando abaixo das expectativas. Desta vez, os Blues não sofreram gols no primeiro temo.

O Chelsea sofreu 24 gols em seus 15 jogos anteriores na Premier League nesta temporada, o maior número nesta fase da temporada, junto com em 2015-16. Os 194 chutes que enfrentaram são o maior número depois de 15 jogos em uma temporada que o banco de dados do Opta já registrou (desde 2003-04).

Everton domina ações no segundo tempo

O Everton já impediu o adversário de marcar um gol no primeiro tempo em 10 dos 16 jogos. Apenas Aston Villa (11) e Crystal Palace (11) fizeram isso com mais frequência na Premier League nesta temporada. A estatística mais uma vez foi favorável e os mandantes abriram o placar com apenas 10 minutos da etapa complementar.

Calvert-Lewin recebeu na frente e chutou em cima do goleiro Robert Sánchez, mas no rebote, Doucouré finalizou cruzado no canto e marcou o primeiro do Everton na partida. Desde o primeiro jogo de Dyche como técnico do Everton, em fevereiro, Doucoure marcou mais gols sem pênaltis na Premier League do que qualquer outro meio-campista (11).

O Chelsea dominou completamente a posse de bola na sequência do segundo tempo tentando buscar o gol de empate, mas os Blues não conseguiram furar o sistema defensivo adversário e ainda tiveram o revés de sofrer o gol da derrota aos 47 minutos do segundo tempo.

Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, Petrovic afastou muito mal a bola e Dobbin emendou um chute de perna esquerda para marcar o seu primeiro gol na Premier League.

Tabela

Com este resultado, o Chelsea segue estacionado com apenas 19 pontos, em 12º lugar, mesmo com um considerável investimento de R$1 bilhão. Enquanto isso, o Everton foi a 13 pontos, em 17º lugar, abrindo quatro pontos da zona de rebaixamento após perda de dez pontos.

Sequência

Na próxima rodada da Premier League, o Everton terá pela frente o Burnley (14h30), enquanto o Chelsea enfrentará o Sheffield United (12h). Os dois jogos serão realizados no próximo sábado.