Conference League tem embates de 16 avos definidos; veja os jogos

Na manhã desta segunda-feira (18), a UEFA também definiu os confrontos das 16 avos de final da Conference League, em sorteio realizado na sede da entidade, em Nyon, na Suíça.

Serão oito partidas e dois potes para definição dos confrontos: de um lado, os terceiros colocados da Europa League, do outro, os segundos colocados da fase de grupos da Conference League. Times do mesmo país não podem se enfrentar.

Já os primeiros colocados de suas chaves, vão aguardar para conhecer seus possíveis oponentes na próxima fase da competição continental.

As partidas de ida das 16 avos de final da Conference League tem data marcada para o dia 15 de fevereiro de 2024. Enquanto os duelos de volta ocorrerão no dia 22 de fevereiro.

Dessa forma, clubes tradicionais da Europa, como nos casos de Real Betis, Eintracht Frankfurt, Olympiacos e Ajax, já conheceram seus adversários nos mata-mata da competição.

Por outro lado, a final da Conference tem data marcada para o dia 29 de maio, no Agia Sophia Stadium, em Atenas, na Grécia.

No entanto, o principal duelo das 16 avos de final fica por conta do Ajax, que enfrentará o Bodo/Glimt nos mata-mata. Enquanto o Olympiacos, do lateral-direito Rodinei, ex-Flamengo e Inter, medirá forças contra o Ferencváros nos playoffs.

Além desses confrontos, outras partidas de destaque nas 16avos de final da Conference League, são entre Real Betis x Dinamo Zagreb e Eintracht Frankfurt x Union Saint-Gilloise, que também se enfrentam por uma vaga nas oitavas de final.

Por fim, mais quatro embates foram sorteados na sede da UEFA: Slovan Bratislava x Sturm Graz, Gent x Maccabi Haifa, Ludogorets x Servette e Legia Varsóvia x Molde.

Quem avançar para a próxima fase da Conference League, se juntarão a Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Fiorentina, PAOK e Fenerbahçe, que terminaram na liderança da fase de grupos da competição continental.

Veja os confrontos das 16 avos de final da Conference League

Times garantidos nas oitavas de final