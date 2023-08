China valoriza participação do Aktobe na Conference League e projeta busca pelo título nacional: “Manter essa pegada”

Com dois gols marcados em quatro jogos na Liga do Cazaquistão, sendo um deles em sua reestreia, o atacante China vive um ótimo momento com a camisa do Aktobe. Após a participação da sua equipe na Conference League, o jogador brasileiro anseia a busca pelo título do campeonato nacional.

"Ficamos tristes pela eliminação na Conference League porque tínhamos muito potencial para chegar na fase de grupos, mas honramos a camisa do clube e fizemos o nosso melhor até o último minuto. Por muito pouco não conseguimos avançar de fase e isso vai nos fortalecer para o restante da temporada", disse China.

Com sete gols somados e cinco assistências pelo Aktobe, China é uma das referências do atual elenco do clube. Desde o seu retorno, o atacante foi titular em seis dos sete jogos em que entrou em campo. Em 2022, o jogador foi um dos destaques do time na campanha do vice-campeonato da Liga nacional.

"Estou muito feliz por esse meu retorno, dois gols em quatro jogos na Liga. A equipe me passou muita confiança, consegui desempenhar o meu melhor futebol e corresponder em campo. Agora é manter essa pegada porque vamos brigar pelo título nacional", projetou.

O Aktobe, de China, volta a campo neste domingo (27) diante do Atyrau, pela Super Liga do Cazaquistão. O time é o vice-líder com 40 pontos, enquanto o líder Ordabasy possui 48.

Revelado na base do Juventus-SP, China também acumula passagens por clubes como Dibba Al Fujairah (EAU), FC Lviv (UKR) e Karpaty (UKR). No futebol ucraniano, o atacante de 27 anos soma 68 jogos.