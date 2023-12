Saiba quem é Urawa Reds: o time que vai enfrentar o Manchester City na semifinal do Mundial de Clubes

O Urawa Reds é o time que representa o Japão no Mundial de Clubes da FIFA e venceu, na última sexta-feira (15), o duelo contra o León (MEX), por 1 a 0, pela segunda fase do torneio. Com a vitória, o time se classificou para a semifinal do campeonato e enfrentará o Manchester City comandado por Pep Guardiola. O vencedor desta semifinal, enfrenta o Fluminense, de Fernando Diniz, na grande final do Mundial.

O time japonês

Fundado em 1950 na cidade de Saitama, o Urawa Reds, disputa a J.League, primeira divisão do Japão e é sempre um dos candidatos ao título do torneio. O clube até aqui, já conquistou três Champions Legue da Ásia, uma J.League, quatro Copas do Imperador, duas Copas da Liga, uma Copa Suruga e duas Supercopas.

Em seu plantel, comandado por Maciej Skorza, o clube conta com o experiente zagueiro Alexander Scholz, que tem passagem por importante clube da Europa, o Clube Brugge.

O capitão da equipe, o lateral-direito Hiroki Sakai, é outro jogador que tem passagem pelo Velho Continente: ele atuou por Hannover e Olympique de Marselha. Uma curiosidade do jogador de 33 anos, é que ele já jogou no Brasil, pelo Mogi Mirim, no segundo semestre de 2009, por empréstimo.

O clube asiático, já participou outras duas vezes do Mundial de Clubes e, inclusive, em 2016, foi vice-campeão, quando foi derrotado pelo Real Madri na final, por 4 a 2. Na ocasião, o time eliminou o Atlético Nacional na semifinal do torneio.

O caminho para a final

Em maio deste ano, o clube foi campeão da Champions League da Ásia, pela terceira vez em sua históra, batendo o Al Hilal por 2 a 1 no placar agregado. Neste momento, o clube se classificou para o Mundial deste ano e para o "super" Mundial de 2025, anunciado pela FIFA.

Na última sexta-feira (15), o time enfrentou o León e bateu o time mexicano por 1 a 0, com gol do holandês Alex Schalk. Para chegar à finalíssima, o time japonês terá a difícil missão de vencer o time campeão da Champions League da Europa, o Manchester City, comandado por Pep Guardiola e com renomados nomes do futebol mundial.