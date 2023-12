Manchester City confirma desfalques de Haaland e De Bruyne no Mundial de Clubes

A FIFA confirmou nesta terça-feira (19) que o O Manchester City não poderá contar com o lesionado Erling Haaland no Mundial de Clubes. Além disso, Kevin De Bruyne e Jemery Doku também não foram inscritos para a disputa do torneio.

Haaland perdeu as duas partidas anteriores do City devido a uma lesão no pé. O norueguês estava enfrentando uma corrida contra o tempo para estar apto para a final de sexta-feira (em caso de vitória na semifinal), mas Pep Guardiola não poderá contar com o seu artilheiro.

Na ausência de Haaland, Julian Alvarez é surpreendentemente relegado ao banco, com Phil Foden sendo esperado para começar como atacante central para os campeões ingleses diante do Urawa Reds, na semifinal do Mundial de Clubes logo mais.

Kevin De Bruyne também não foi incluído entre os relacionados dos Citzens no mundial. O belga está fora de ação desde que sofreu uma lesão no tendão da coxa em agosto. Hamilton, Susoho e Alleyne entram nos lugares dos três jogadores citados anteriormente.

Manchester City tinha esperança na melhora física de De Bruyne

De Bruyne foi uma surpresa na segunda-feira no treino leve da equipe no King Abdullah Sports City Stadium. O belga de 32 anos passou por uma cirurgia a uma lesão no tendão da coxa há mais de quatro meses.

Ele jogou pela última vez pelos atuais campeões europeus em 11 de agosto, contra o Burnley, deixando o campo apenas aos 23 minutos do primeiro jogo da temporada da Premier League. Desde então, está fora de ação e sem previsão de retorno.

Este foi o mesmo problema que obrigou o craque belga a ser substituído no primeiro tempo da final da Liga dos Campeões contra o Inter de Milão, em junho.

Em caso de vitória diante do Urawa Reds, o Manchester City enfrentará o Fluminense na decisão do Mundial de Clubes. A final será realizada nesta sexta-feira (22), a partir das 15h, pelo horário de Brasília.+