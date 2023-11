Manchester City vence novamente Young Boys e garante classificação na Champions League

Nesta terça-feira (07), o Manchester City recebeu no Etihad Stadium o Young Boys pela quarta rodada da UEFA Champions League. Com dois gols de Haaland e um Foden, os Citizens venceram por 3 a 0 e carimbaram a classificação para a próxima fase. Os ingleses continuam 100% na competição e enfrentará o RB Leipzig para garantir o primeiro lugar de seu respectivo grupo.

Domínio do City

Em comparação a duas semanas atrás, os citizens vieram com algumas mudanças. Doku, Rodri e Aké deram lugares para Stones, Gvardiol e Foden. O zagueiro Manuel Akanji sentiu um desconforto no aquecimento e cedeu vaga para Kyle Walker. O Young Boys também veio com uma formação diferente, na Suíça a equipe jogou no 4-2-3-1 e na partida na Inglaterra, o técnico Raphael Wicky escalou o time no 5-4-1 com as entradas de Amenda e Janko nas vagas de Joel Monteiro e Blum.

Rico Lewis perdeu uma chance inacreditável aos 6 minutos. Kovacic descolou um grande passe para Jack Grealish que invadiu a pequena área e rolou para trás deixando Rico Lewis sem goleiro para fazer o gol. Ele só não contava com a grande intervenção do zagueiro Benito quase em cima da linha para evitar o primeiro gol do jogo. Na sequência, Erling Haaland recebeu em profundidade de Walker e tentou finalizar sem ângulo e a bola ficou tranquila para o goleiro Racioppi.

Outra oportunidade dos azuis foi com o capitão Walker, na cobrança de falta a um palmo da grande área. Ele bateu no canto de Racioppi que fez uma defesaça e no rebote Phil Foden sozinho chutou em cima do goleiro. Aparentemente impedido, o bandeirinha mandou seguir e o City perdeu mais uma grande chance.

Quem não perde é o artilheiro Erling Haaland. Lauper derrubou Matheus Nunes dentro da área e o juiz assinalou pênalti, o norueguês foi pra bola e com muita categoria deslocou o goleiro e fez o gol. Aos 23 minutos, o Manchester City saiu na frente e queria mais. Esse foi o 38º gol do camisa 9 na carreira pela UEFA Champions League, tudo isso com apenas 36 jogos. O craque dos Citizens quase ampliou o placar depois de cruzamento de Walker, o zagueiro Amenda conseguiu um toque fundamental para tirar a bola do alcance de Haaland. A bola mais pegou nele do que ele chutou de fato, defesa tranquila para Racioppi.

No último lance da primeira etapa, Ederson saiu jogando pelo lado esquerdo Gvardiol que acionou Grealish. O camisa 10 dominou driblando a marcação e abriu em Phil Foden aberto no lado direito. O garoto cria da base driblou com muita facilidade Garcia, invadiu a área e bateu colocado no cantinho, um golaço do City para ampliar o placar. O Manchester City sobrou na primeira etapa, 70% de posse de bola e nove finalizações sendo seis no gol.

Vitória tranquila

Na volta para o segundo tempo, Pep Guardiola promoveu uma substituição. John Stones saiu para a entrada de Nathan Aké. Logo aos 7 minutos, Rico Lewis tocou para Haaland que deu um tapa para esquerda e de longe encheu a canhota na gaveta de Racioppi. Golaço da máquina norueguesa, o terceiro gol do City. O que já estava difícil para o Young Boys, Sandro Lauper piorou a situação. Depois de uma entrada duríssima em Aké, ele recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com um jogador a menos, quem teve que mostrar serviço foi o goleiro Racioppi. Grealish tentou de direita, mas pegou fraco pra defesa tranquila do guarda-redes. Foden também testou o goleirão com uma pancada de fora e Racioppi fez espalmou para escanteio. Guardiola então resolveu descansar alguns de seus principais jogadores, ele sacou Haaland e Walker e entraram Oscar Bobb e Kalvin Phillips.

Os ingleses empilhavam chances perdidas, pouco tempo após entrar Phillips arriscou de longe com desvio e conseguiu o tiro de canto. Depois de jogada de Matheus Nunes, a bola sobrou para Rico Lewis dentro da área, ele girou e tocou para Kovacic que finalizou mal direto pela linha de fundo. Doku, que entrou na vaga de Kovacic, colocou um pouco mais lenha na fogueira. Na primeira jogada do belga, ele cruzou rasteiro e Matheus Nunes quase completou para fazer o quarto. Depois ele tentou a finalização, mas o chute foi tranquilo para defesa de Racioppi.

A superioridade inglesa era assustadora, mais de 25 chutes no total e mantendo os 70% de posse. O jeito mais City impossível de jogar. A segunda etapa naturalmente foi bem mais morna em comparação ao primeiro tempo, muito também por conta da expulsão de Lauper. O Young Boys não competiu em momento algum, diferente do que foi o confronto na Suíça, onde a equipe mostrou certa competitividade. Após três minutos de acréscimos, o juiz encerrou o passeio do City na Inglaterra.

Tabela e sequência

Os 100% dos citizens continuam intactos. Quatro jogos e quatro vitórias, 12 pontos e líder absoluto. Os suíços amargam a lanterna do grupo devido ao saldo de gols ser pior que o saldo do Estrela Vermelha, pois ambos os times tem apenas um ponto.

As duas equipes voltarão a campo no dia 28 de novembro pela competição. O Manchester City enfrenta o RB Leipzig no Etihad Stadium e o Young Boys encara o Estrela Vermelha em casa, no Stadion Wankdorf.