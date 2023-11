Manchester City busca seguir 100% na fase de grupos da Champions

Embalado por quatro vitórias consecutivas, o Manchester City entra em campo novamente pela Champions League e dessa vez para enfrentar o RB Leipzig nesta terça-feira (28) às 17h (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos, no Etihad Stadium.

Na tabela de classificação do Grupo G, o City segue firme na liderança com 12 pontos somados. Porém, os ingleses também já estão garantidos nas oitavas de final da Champions League.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola busca manter os 100% de aproveitamento na fase de grupos do torneio continental.

Durante esse período, os Citzens derrotaram o Young Boys por duas vezes, o Estrela Vermelha, além do próprio RB Leipzig, adversário desta terça-feira pela Champions League.

Além disso, o Manchester City também possui o melhor ataque da competição com 12 gols marcados, ao lado do Atlético de Madrid e assim busca ultrapassar esse feito ainda nesta rodada.

Para conseguir esse objetivo, os atuais campeões da Champions terão que torcer para que os espanhóis não balancem as redes nesta terça-feira diante do Feyenoord, fora de casa, no Estádio De Kuip.

Manchester City segue sem De Bruyne para enfrentar o RB Leipzig

Diante do RB Leipzig, o Manchester City não vai poder contar com o meio-campista Kevin De Bruyne, que segue no departamento médico se recuperando de uma grave lesão muscular no tendão da coxa direita, após deixar o gramado na partida contra o Burnley, pela estréia da Premier League 2023/24.

No entanto, o astro belga também deve ficar de fora da lista de inscritos do técnico Pep Guardiola para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, que acontece em dezembro na Arábia Saudita e com isso só retornará aos gramados apenas em 2024.

Além de Kevin De Bruyne, o Manchester City ainda terá que lidar com mais dois desfalques para enfrentar os alemães nesta terça-feira e tratam-se do goleiro Zack Steffen e do lateral-esquerdo Sergio Gómez, que seguem lesionados e sem previsão de retorno aos gramados.