Saiba quem é o goleiro do Urawa Reds que quase fechou com o Manchester United em julho

O Urawa Reds, do Japão, enfrentará o poderoso Manchester City nesta terça-feira (19), às 15h (horário de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes. Zion Suzuki, goleiro da equipe asiática de 21 anos, quase foi rival do City, já que por pouco não fechou com o Manchester United.

Após o término da última temporada, o Manchester United se moveu para contratar novos goleiros após a saída do espanhol De Gea, cujo contrato não foi renovado. Dessa forma, Zion Suzuki foi um dos alvos da equipe comandada por Erik ten Hag, na qual os Diabos Vermelhos até entraram em contato com o Urawa Reds, de acordo com o jornal inglês MEN.

Portanto, mesmo com o interesse de um dos maiores clubes do planeta, Zion Suzuki permaneceu no Urawa Reds. De acordo com a mídia inglesa e japonesa, o goleiro optou por permanecer no Japão devido ao sonho de representar o time no Mundial de Clubes. O arqueiro queria uma transferência apenas em janeiro, depois do torneio intercontinental, mas isso foi negado pelos ingleses.

No entanto, com a negociação encerrada com Zion Suzuki, goleiro de apenas 21 anos, o Manchester United contratou o turco Altay Bayındır, ex-Fenerbahçe, para ser o reserva imediato do camaronês titular, André Onana, ex-Inter de Milão.

Interesse do Manchester United Zion Suzuki por qual motivo?

Zion Suzuki nasceu nos Estados Unidos; no entanto, mudou-se para o Japão ainda criança e fechou contrato com o Urawa Reds aos 16 anos. Quando foi especulado no Manchester United, o arqueiro apresentou uma taxa de defesas de 79%, o que despertou interesse no clube inglês.

Com as boas atuações no Urawa Reds, o goleiro logo foi convocado para a seleção de base do Japão, onde disputou a Copa do Mundo Sub-20 em 2019. O arqueiro é conhecido pela habilidade com os pés e na distribuição de jogo, o que despertou interesse no técnico Erik ten Hag, que buscava atletas com características semelhantes às de André Onana.

"Ele mostrou atuações de alto nível na Liga dos Campeões Asiáticos, e foi por isso que o convoquei. Ele é o segundo goleiro do Urawa, já que não conseguiu ser titular lá, mas não seria estranho para Shusaku jogar pela seleção nacional. O Urawa tem dois jogadores com qualidade de seleção nacional, e dentre eles, escolhi convocar Zion Suzuki", disse Hajime Moriyasu, técnico do Japão.

Reserva contra o Manchester City

O Urawa Reds tentará fazer história nesta terça-feira (19) diante do Manchester City. Portanto, o técnico Maciej Skorza deve manter Zion Suzuki no banco de reservas e dar continuidade a Nishikawa.

Dessa forma, o Urawa Reds deve ser escalado pelo técnico Maciej Skorza da seguinte maneira: Nishikawa; Ogiwara, Scholz, Höibraten, Akimoto; Okubo, Ito, Iwao, Punya; Koizumi e Kanté.

Por outro lado, o técnico Pep Guardiola deve mandar o Manchester City a campo da seguinte forma: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Nathan Aké, Gvardiol; Rico Lewis, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish e Julián Álvarez.