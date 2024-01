Bayern de Munique tenta manter o embalo na retomada da Bundesliga

Há dois jogos sem perder na temporada, o Bayern de Munique entra em campo novamente pelo Campeonato Alemão e o desafio será contra o Hoffenheim nesta sexta-feira (12), pela abertura da 17ª rodada, às 16h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, o clube bávaro se mantém na vice-liderança com 38 pontos somados, incluindo doze vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Dessa forma, o Bayern de Munique tenta manter o mesmo embalo nos últimos jogos para sonhar com o 12º título consecutivo do Campeonato Alemão. Durante esse período, o time comandado pelo técnico Thomas Tuchel derrotou o Stuttgart e o Wolfsburg, respectivamente.

No entanto, a última derrota dos Die Roten no torneio, foi justamente na goleada sofrida para o Eintracht Frankfurt por 5 a 1, através da 14ª rodada. A partir daí, os bávaros nunca mais perderam na Bundesliga e seguem firmes na caça do Bayer Leverkusen, que lidera a competição com quatro pontos de diferença sobre o adversário.

Para conseguir esse objetivo, o Bayern de Munique precisa da vitória contra o Hoffenheim nesta sexta-feira e torcer para um tropeço do Leverkusen, que só entra em campo apenas no sábado contra o Augsburg fora de casa.

Atuando como mandante, o Bayern também não sabe o que é perder em casa na Bundesliga, incluindo seis vitórias e um empate em sete jogos.

Bayern de Munique terá vários desfalques para enfrentar o Hoffenheim nesta sexta-feira

Diante do Hoffenheim, o Bayern de Munique terá que lidar com os desfalques dos goleiros Daniel Peretz e Tom Hülsmann, do zagueiro Tarek Buchmann, do lateral-direito Bouna Sarr e dos atacantes Kingsley Coman e Serge Gnabry, que estão machucados e ficam fora da partida desta sexta-feira.

Além deles, o técnico Thomas Tuchel também não vai poder contar com Min-jae Kim e Noussair Mazraoui, que foram convocados por suas seleções para a disputa da Copa da Ásia e da Copa Africana de Nações, respectivamente.

Em contrapartida, o Bayern aposta muito na boa fase do atacante Harry Kane, que é o artilheiro máximo da Bundesliga, com 21 gols marcados.