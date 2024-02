Os últimos jogos do Osasuna deixam em aberto a questão de saber se a estratégia defensiva inicial da equipe foi bem-sucedida ou se eles deveriam ter arriscado mais desde o início. Embora uma tática defensiva sólida pudesse ter sido elogiada no caso de um empate, o placar final de 1 a 0 levanta a questão de se valeu a pena.

O desenvolvimento do jogo, especialmente após o gol de Vitor Roque, e a expulsão de Unai Garcia, revelou um Osasuna que, por vários motivos, não ousou jogar durante boa parte da partida.

O Barcelona fez jus ao seu papel de favorito, apesar de sua profunda crise. Mesmo assim, com um jogador a menos, o Osasuna mostrou mais ambição e conseguiu colocar o Barcelona, que exibiu fraquezas semelhantes às que levaram às derrotas contra Athletic e Villarreal, em apuros.

Jagoba Arrasate optou por uma estratégia defensiva usada anteriormente, mas está claro que o Osasuna tem jogadores capazes de defender e atacar. Embora a muralha defensiva tenha evitado alguns chutes perigosos, a equipe de Pamplona novamente teve dificuldades com os cruzamentos vindos dos flancos.

A expulsão de Unai García veio em um momento oportuno, justamente quando se esperava a entrada de três novos jogadores. O segundo cartão amarelo foi indiscutível, mas o primeiro gerou debate, especialmente quando comparado a faltas semelhantes não sancionadas para os jogadores do Barcelona.

Se eles tivessem aproveitado a vantagem numérica para aumentar a diferença no placar, a percepção da partida teria mudado completamente. No entanto, os "rojillos" chegaram perto de empatar com chutes de Raúl García e Moncayola. A partida finalmente terminou com o Osasuna não conseguindo marcar pontos, apesar de ter saído do "ônibus" defensivo na última fase do jogo.

A tão esperada vitória chega ao Barça

No primeiro tempo, Ferrán Torres teve de deixar o campo aos 7 minutos devido a um desconforto muscular, e as duas equipes foram para o intervalo sem gols em um primeiro tempo com poucas chances.

No segundo tempo, Xavi fez mudanças importantes, incluindo a entrada de Vitor Roque, que marcou o único gol do jogo com uma cabeçada após cruzamento de Cancelo. Esse gol foi suficiente para o Barcelona conquistar a vitória, especialmente depois que o Osasuna jogou com um homem a menos nos últimos 23 minutos devido à já mencionada expulsão de Unai Garcia por dois amarelos.

Xavi destacou a importância do gol marcado por Vitor Roque, que substituiu Fermín López. O brasileiro provou seu valor ao marcar apenas 68 segundos depois de entrar em campo. O jogador de Tarrasa elogiou a capacidade do brasileiro de explorar os espaços, sua simplicidade no jogo e sua capacidade de marcar gols, ressaltando que esse gol será fundamental para sua confiança nos próximos jogos.

O técnico explicou a substituição de Fermín, indicando que não foi devido ao seu desempenho, mas uma decisão tática para se adaptar às circunstâncias do jogo. Ele também lamentou a lesão de Ferrán, destacando sua importância e expressando sua preocupação com sua ausência.

Apesar das inúmeras lesões que o Barcelona enfrentou nesta temporada, Xavi não correu riscos com a substituição de Lewandowski, optando por gerenciar cuidadosamente a equipe. Ele elogiou o desempenho dos jogadores e atribuiu a união da equipe à decisão de anunciar sua saída no final da temporada.

Finalmente, em termos de desempenho da equipe, Xavi reconheceu que havia áreas a serem melhoradas, especialmente em termos de calma e precisão na circulação de bola. No entanto, ele enfatizou a importância do resultado e a reação positiva da equipe, destacando que, para competir pelo Campeonato Espanhol e pela Liga dos Campeões, é necessária a união do Barcelona.