Após duas derrotas seguidas nos últimos jogos, o Barcelona agora vai em busca de recuperação no Campeonato Espanhol contra o Osasuna nesta quarta-feira (31), em jogo atrasado pela 20ª rodada, às 15h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Na tabela de classificação de LaLiga, os Culés aparecem na quarta colocação com 44 pontos somados, incluindo 13 vitórias, cinco empates e três derrotas.

Dessa forma, o Barcelona vai em busca de recuperação no Campeonato Espanhol, após decepecionar seus torcedores no último fim de semana, ao ser derrotado para o Villarreal em casa por 5 a 3.

Além disso, os comandados de Xavi Hernández também foram eliminados nas quartas de final da Copa del Rey para o Athletic Bilbao por 4 a 2 e perderam o título da Supercopa da Espanha diante do arquirrival Real Madrid.

Em péssimo momento na temporada, o Barcelona precisa do resultado positivo contra o Osasuna em casa para espantar a crise e se firmar de vez no G4 do Campeonato Espanhol, em busca de uma vaga direta para a fase de grupos da Champions League de 2024/25

No entanto, o último trinufo dos Blaugranas em LaLiga, foi justamente para o Real Betis fora de casa por 4 a 2, através da 21ª rodada. Desde então, o clube catalão nunca mais venceu na competição e corre o risco de ultrapassado nas próximas rodadas.

Para o restante da temporada, o Barcelona ainda enfrentará o Napoli nas oitavas de final da Champions League, com datas marcadas para os dias 21 de fevereiro e 12 de março, incluindo jogos de ida e volta.

Barcelona terá vários problemas para enfrentar o Osasuna nesta quarta-feira

Diante do Osasuna, o técnico Xavi Hernández terá que lidar com vários desfalques de peso, como nos casos do goleiro Ter Stegen, dos laterais Alejandro Balde e Marcos Alonso e do meio-campista Gavi, que estão ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados

Além deles, o Barcelona também não sabe se vai poder contar com Sergi Roberto, Raphinha e Inigo Martinez, que estão em processo de recuperação de suas respectivas lesões, aparecem como dúvidas entre os relacionados e tem chances remotas de entrar em campo nesta quarta-feira.

Por outro lado, os Blaugranas apostam muito nos gols do atacante Robert Lewandowski, que é o artilheiro do time no Campeonato Espanhol com oito tentos anotados e busca quebrar um jejum de seis jogos sem balançar as redes na competição nacional.

Provável escalação do Barcelona contra o Osasuna:

Iñaki Peña; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsi e João Cancelo; Pedri, De Jong e Gundogan; Lamine Yamal, Ferran Torres e Lewandowski.