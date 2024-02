Um dos jogos mais aguardados desta rodada da Premier League teve o brilho do brasileiro Gabriel Martinelli. Ele marcou um dos gols da vitória do Arsenal sobre o Liverpool por 3 a 1, que botam os Gunners ainda mais próximo dos Reds na tabela de classificação da Premier League.

Agora, a equipe londrina fica na segunda colocação com 49 pontos, apenas dois atrás do rival. Para completar, a equipe comandada por Arteta quebra uma sequência de 15 jogos de invencibilidade do time de Klopp.



E a partida começou com os donos da casa abrindo o placar logo aos 14 minutos, com Saka. No último lance do primeiro tempo, o zagueiro Gabriel Magalhães marcou contra e empatou a partida. Num segundo tempo aberto, com as equipes buscando o gol, foi Gabriel Martinelli que marcou após brigar com Van Dijk pela bola e aproveitar o vacilo de Alisson. E quem fechou o placar, já nos acréscimos, foi Trossard.



Em mais uma temporada de protagonismo, Martinelli falou sobre o gol marcado e a vitória contra um rival.



“Muito feliz pelo gol marcado, num momento em que o jogo estava empatado, truncado, e, principalmente, pela vitória que conquistamos. Era um jogo muito esperado, pela qualidade das duas equipes, e conseguimos sair com o resultado positivo. Muito importante, jogando diante do nosso torcedor, conquistar essa vitória para nos manter nessa briga pelo título. Time que quer ser campeão tem que vencer jogos como esse, e graças a Deus os três pontos vieram. Agora temos que seguir trabalhando para pensar no próximo desafio, que também será muito difícil”, afirmou.



O Arsenal volta a campo no próximo domingo (11/02), às 11h (horário de Brasília), para enfrentar o West Ham, fora de casa.