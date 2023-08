Arsenal supera Crystal Palace com um a menos e segue 100% na Premier League

No fechamento da segunda rodada da Premier League nesta segunda-feira (21), o Arsenal superou o Crystal Palace por 1 a 0 no Selhurst Park.

Após forte volume ofensivo no primeiro tempo, os Gunners conseguiram a vantagem apenas na etapa complementar com Martin Odegaard. A esperança do Crystal Palace consistiu na expulsão de Tomiyasu, mas a pressão não foi o suficiente.

Com a vitória, o Arsenal segue com campanha perfeita de 6 pontos após dois jogos, empatado com Manchester City e Brighton. O Crystal Palace ficou estacionado com 3 pontos.

Arsenal controlou as ações do primeiro tempo

Os Gunners ditaram o ritmo da partida durante toda a etapa inicial e rodaram a bola com muita velocidade no campo ofensivo diante de um Crystal Palace muito bem postado defensivamente. Justamente por isso, os Gunners não criaram tantas chances claras de gol no primeiro tempo.

Uma das maiores oportunidades de gol ocorreu logo aos 2'. Havertz achou Gabriel Martinelli completamente livre na grande área, mas o brasileiro perdeu tempo ao cortar para o pé direito ao invés de finalizar de canhota, carimbando a marcação no momento do chute.

Os mandantes assustaram na sequência com Édouard recebendo bom passe de Schlupp em profundidade pelo lado esquerdo da área. O atacante ajeitou o corpo e aproveitou o desequilíbrio de White, mas o chute saiu em cima de White.

Aos 29', o Arsenal voltou ao ataque com Nketiah recebendo na entrada da área para girar rapidamente em cima de Andersen, finalizando de canhota. Mesmo desequilibrado, acertou a trave direita na melhor chance de gol do primeiro tempo.

Antes do intervalo, Nketiah teve mais uma oportunidade ao receber excelente passe de Rice na grande área. Mesmo dominando com total liberdade, finalizou mal de cavadinha na saída de Johnstone e mandou a bola por cima do gol.

Gunners buscam a vitória com Odegaard e resistem à pressão com um a menos

Logo no início do segundo tempo, o Arsenal conseguiu um pênalti em jogada bem ensaiada. Aos 6', Martinelli cobrou falta rápida da intermediária e achou Nketiah em profundidade na grande área. O atacante driblou Johnstone, mas foi derrubado pelo goleiro na finalização. Com enorme tranquilidade Odegaard deslocou Johnstone e finalizou de canhota para abrir o placar.

Os Gunners seguiram com volume ofensivo e estiveram perto da ampliação do placar aos 16' com Partey recebendo de Saka para finalizar e primeira de fora da área, parando em bela defesa de Johnstone.

Na sequência, Nketiah recebeu de Martinelli pela esquerda e o chute foi travado por Guéhi. No rebote, Kai Havertz soltou uma bomba e mandou rente à trave uma bola que colocaria o Arsenal com dois gols de vantagem.

Porém, a situação da partida mudou aos 21 minutos após um lance controverso. Ayew caiu após leve contato com Tomiyasu e provocou o segundo cartão amarelo, expulsando o japonês. Com isso, Mikel Arteta acionou Gabriel Magalhães no lugar de Gabriel Martinelli para a sequência, defendendo-se no 5-3-1 com Saka pela ala-esquerda.

O Crystal Palace acionou o controle da posse de bola e pressionou os Gunners em busca do empate com a vantagem numérica, mas o clube de John Textor não conseguiu transformar o volume ofensivo e a única chance de gol veio aos 50', depois que Mitchell soltou uma bomba por cima do gol após rebote de Ramsdale.

Sequência

Na próxima rodada da Premier League, o Arsenal terá pela frente o Fulham no Emirates Stadium, enquanto o Crystal Palace enfrentará o Brentford fora de casa. Os dois jogos serão realizados no próximo sábado (26), às 11h pelo horário de Brasília.