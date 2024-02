Nesta quinta-feira (15), o Milan venceu o Stade Rennais por 3 a 0 no San Siro, em Milão, pelo jogo de ida dos playoffs da UEFA Europa League. Sendo assim, a equipe italiana largou com vantagem no duelo diante dos franceses.

Foi um jogo com grande domínio dos Rossoneros e destaque para Ruben Loftus-Cheek, que marcou dois gols em campo, e para Rafael Leão, que quebrou o jejum de gols que vinha desde setembro do ano passado.

O jogo

No primeiro tempo, houve um grande domínio italiano, com o Milan pressionando a linha defensiva o tempo todo e conseguindo chegar à área por meio de jogadas bem trabalhadas.

Enquanto isso, o Rennes teve poucas chances de avançar para o outro lado do campo, e quando chegaram próximos ao gol, muitas oportunidades foram desperdiçadas com finalizações mal executadas. Foi um jogo calmo, com poucas faltas e pouco contato, destacando a facilidade que os Diavolos tiveram em trabalhar a bola durante todo o tempo.

Aos 32 minutos do primeiro tempo, Ruben Loftus-Cheek abriu o placar com um cabeceio após belo lançamento de Alessandro Florenzi para a grande área.

O Milan finalizou a primeira etapa em vantagem por 1 a 0, com uma posse de bola de 63,6% e nove finalizações, sendo duas delas no alvo. Na segunda metade do jogo, os italianos conseguiram elevar ainda mais o seu estilo de jogo, aproveitando as brechas e trabalhando ainda mais a construção das jogadas.

Aos 47 minutos, Loftus-Cheek marcou mais um, aumentando a vantagem para 2 a 0, refletindo a adaptação e o bom encaixe que teve desde sua contratação. Cinco minutos depois, Rafael Leão, que já estava tendo um ótimo desempenho, marcou o seu gol graças a uma assistência de Théo Hernández, quebrando um jejum de seis meses.

Com a vantagem, Stefano Pioli decidiu que o time diminuísse o ritmo, talvez essa mudança de atitude tenha influenciado os Les Rouge et Noir a avançarem mais, criando mais oportunidades nos últimos 15 minutos do segundo tempo.

Mesmo adotando uma postura mais defensiva, a dupla Noah Okafor e Christian Pulisic continuou em posição ofensiva, ameaçando os franceses. A partida terminou em 3 a 0, com 59,5% de posse de bola para o Milan e um total de 19 finalizações.

Sequência

O Milan volta a campo para enfrentar o Monza neste domingo (18) às 16h45 no Stadio Brianteo, em uma partida válida pela Serie A.

Enquanto isso, o Rennes também joga neste domingo (18) às 11h contra o Clermont. O jogo acontece no Roazhon Park e é válido pela Ligue 1. O segundo jogo dos playoffs da UEFA Europa League acontecerá na quinta-feira (22) na casa do Rennes, no Roazhon Park, às 14h45.