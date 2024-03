Em um dos duelos mais aguardados da 28ª rodada da Premier League neste domingo (10), o Tottenham goleou o Aston Villa por 4 a 0 em pleno Villa Park e se aproximou bastante do G-4 em mais uma tarde histórica para Son.

Técnicos neutralizaram seus adversários durante todo o primeiro tempo

Os dois técnicos mantiveram suas propostas ofensivas durante o início da partida e tivemos alguns momentos de equilíbrio com o Tottenham controlando mais a posse de bola, enquanto o Aston Villa impedia as chegadas do advrsário atacando os espaços com marcação agressiva.

No entanto, o jogo acabou ficando "chato" para o telespectador pois ambas equipes conseguiram netrualizar seu advserário. Mesmo com bastante intensidade e duelos no meio-campo as defesas sólidas bloquearam os ataques com jogo muito físico e falts atáticas.

Com exceções de interceptações aéreas e reposições, os goleiros Dibu Martínez e Vicario não trabalharam pois não tivemos nenhuma chance real de gol durante o primeiro tempo inteiro, decepcionando às expectativas para um duelo muito aberto.

Tottenham deslancha na etapa final com mais um golaço de Son

Logo no início do segundo tempo, o zagueiro Van de Ven se lesionou e virou o mais novo desfalque do Tottenham, sendo substituído por Radu Dragusin. No entanto, os Spurs conseguiram em apenas cinco minutos superar o sistema defensivo do Aston Villa.

Kulusevski achou Pepe Sarr no lado direito e desmontou a linha de marcação pois o senegalês levantou a cabeça e cruzou para Maddison concluir de primeira apesar da marcação dupla. O Villa sentiu claramente o primeiro gol e acabou sofrendo o segundo apenas três minutos depois.

Konsa falhou an saída de jogo e Kulusevsi robuou para avançar no campo ofensivo e entregar para Son servir na medida achando Brennan Johnson na área, finalizando com enorme categoria no 1v1 contra Dibu Martínez.

A situação do Aston Villa piorou de vez depois que McGinn acertou uma entrada muito violenta em cima de Udogie e recebeu cartão vermelho sem contestação, um fato raro na Premier League. Era questão de tempo até os Spurs manterem a intensidade e construírem uma goleada.

Logo na sequência, Kulusevski cruzou rasteiro e Son acertou um chutaço no ângulo para marcar o seu 159º gol com a camisa dos Spurs, entrando na lista dos cinco maiores artilheiros da história do clube. Por fim, nos acréscimos, Son cruzou e Timo Werner deixou o banco de reservas para chutar de primeira e fechar a goleada.

Tabela

O Tottenham manteve a quinta posição na tabela com 53 pontos, mas reduziu para apenas dois pontos a desvantagem em relação ao Aston Villa (55), última equipe que aparece dentro do G-4. No entanto, por conta de um jogo adiado, os Spurs ultrapassaram o Villa na tabla de "pontos perdidos".

Sequência

Na próxima rodada da Premier League, o Tottenham volta a campo neste sábado (1), a partir das 14h30 pelo horário de Brasília, em duelo fora de casa contra o Fulham. O Aston Villa joga neste meio de semana contra o Ajax, na quint-feira (14), em duelo pela UEFA Conference League no Villa Park.