O Tottenham superou o susto inicial neste sábado (3) e buscou a virada diante do Crystal Palace com placar de 3 a 1, em duelo válido pela 27ª rodada da Premier League no Tottenham Hotspur Stadium.

Crystal Palace neutraliza ataque dos Spurs no primeiro tmepo

Com uma das maiores posses de bola de toda a temporada da Premier League, os Spurs tiveram que enfrentar um defensivo e muito bem organizado Crystal Palace sob comando do novo técnico Oliver Glasner. Além disso, Ange Postecoglou precisou mexer no Tottenham pois Richarlison está machucado e Timo Werner começou como titular.

A primeira chance real de gol veio apenas aos 17 minutos justamente com o substituto alemão. Timo Werner recebeu belo passe de Son e entrou na área, mas acabou perdendo a bola para o goleiro Johnstone quando tentou o drible.

No restante da etapa inicial, mesmo com mais de 80% de posse, os Spurs não tiveram mais nenhuma finalização no alvo com três finalizações totais. Na única oportunidade de contragolpe, o Crystal Palace quase surpreendeu ainda no primeiro tempo.

Em pressão organizada, Eze e Mateta fizeram a roubada de bola e o goleiro Vicario precisou ser exigido para impedir que o Tottenham saísse atrás do placar.

Tottenham reverte adversidade e Son mais uma vez se consagra

Diferentemente da etapa inicial, o segundo tempo contou com grandes emoções. O Crystal Palace manteve o "status quo" da partida e chegou ao gol na bola parada aos 14 minutos em cobrança perfeita de falta perfeita executada por Eze, contando ainda com a trave antes da bola morrer na rede.

O técnico Ange Postecoglou ficou incomodado e resolveu tirar o volante Bentancur para a entrada do atacante Brennan Johnson, mexida essencial para o Tottenham enfim traduzir posse em volume de jogo e responsável direto pelo gol de empate.

Aos 32 minutos, o atacante roubou a bola do zagueiro Andersen no campo ofensivo e avançou pela linha de fundo cruzando rasteiro na área onde Werner surgiu sozinho e finalizou com categoria para ganhar maior confiança do técnico.

Na busca pela virada, o técnico do Tottenham apostou no maior preenchimento do meio-campo com Hojbjerg e Sarr entregando a posse de bola ao Crystal Palace.

A estratégia deu certo e o contra-ataque fatal apareceu aos 42 minutos, quando Son recebeu no meio-campo e acelerou para deixar a marcação para trás e deslocar o goleiro chutando de chapa. Antes do apito final, nos acréscimos, Son deixou a sua marca novamente em mais um lance de contra-ataque.

Tabela

Com a vitória, o Tottenham chegou a 50 pontos mantendo a quinta colocação da Premier League e a caça contra o Aston Villa, que possui 52 pontos e joga na rodada contrao Luton Town. Enquanto isso, o Crystal Palace segue com 28 pontos em 14º lugar, ainda próximo da zona de rebaixamento.

Sequência

Na próxima rodada da Premier League, o Tottenham terá um confronto direto contra o Aston Villa fora de casa no próximo domingo (10), enquanto o Crystal Palace recebe o Luton Town no sábado (9).