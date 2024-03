Neste sábado (9), o Arsenal venceu o Brentford por 2 a 1 no Emirates Stadium,, em Londres, pela 28ª rodada da Premier League. Com o resultado, os Gunners assumiram a liderança do campeonato.

Vale relembrar que neste domingo (10), terá um confronto direto em busca do título da Premier League entre Liverpool e Manchester City, em Anfield. Até por isso, a vitória do Arsenal foi importante para assumir a ponta e pode mantê-la, a depender do resultado do clássico dos times do big-six.

Declan Rice abre o placar, mas Arsenal leva empate no primeiro tempo

​ Foto: Arsenal

O Arsenal começou melhor na primeira etapa, tendo 72% de posse de bola e mais ataques que o Brentford. Ao todo, foram sete chutes, sendo três ao gol contra quatro dos visitantes, sendo dois ao gol. Até por isso, foram os Gunners que saíram na frente do marcador.

Aos 19 minutos, Ben White fez ótimo cruzamento para a área, Declan Rice se livrou da marcação e se posicionou na marca do pênalti, finalizando com uma cabeçada perfeita. A bola entrou pela esquerda, batendo o goleiro Mark Flekken. Era o 1 a 0.

Ben White levanta na cabeça do Declan Rice e o inglês cabeceia pra rede: Arsenal 1x0 Brentfordpic.twitter.com/DNRN6UhanB — Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) March 9, 2024

A equipe poderia ter saído do primeiro tempo com o resultado positivo, se não tivesse levado o empate no último lance. No apagar das luzes, aos 49 minutos, Yoane Wissa aproveitou uma falha bizarra de Aaron Ramsdale e empatou o jogo: 1 a 1.

BUGOU! O Ramsdale errou feio e o Wissa empatou no Emirates: Arsenal 1x1 Brentfordpic.twitter.com/ietYOkMhEO — Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) March 9, 2024

Kai Havertz marca no fim e Arsenal é o novo líder

A segunda etapa foi movimentada, o Arsenal buscou mais o ataque e até pediu pênalti aos 66, quando Kai Havertz foi derrubado na área após ser desarmado, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Aos 86, Kai Havertz partiu em velocidade para dentro da área para concluir um cruzamento feito por Ben White e, à queima-roupa, marca de forma brilhante no ângulo direito: 2 a 1.

Mais um cruzamento do White e o Havertz cabeceia pra rede: Arsenal 2x1 Brentfordpic.twitter.com/x121gDZZkE — Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) March 9, 2024

Classificação na Premier League

Com o resultado, o Arsenal termina a 28ª rodada com 64 pontos na liderança. O Liverpool agora é o vice-líder com 63 pontos e pode retomar a liderança em caso de vitória sobre o Manchester City, neste domingo (10). Por falar em City, o time de Pep Guardiola é o terceiro colocado com 62 pontos, e também pode assumir a liderança em caso de vitória.

O Arsenal volta a campo na próxima terça-feira (12), pela Uefa Champions League, no jogo de volta das oitavas de final contra o Porto. Na partida de ida, os Gunners foram derrotados em Portugal por 1 a 0. O Brentford, por sua vez, volta a jogar no sábado (16), contra o Burnley, pela Premier League.