Os Estados Unidos confirmaram o favoritismo neste domingo (24) e venceram o México por 2 a 0 na grande final da Concacaf Nations League no AT&T Stadium, em Dallas.

México foi dominado pelos Estados Unidos desde o primeiro minuto

Durante a etapa inicial tivemos os atuais campeões controlando as ações e Guilhermo Ochoa precisou trabalhar logo aos cinco minutos para evitar o gol de Christian Pulisic, após belo passe de Gio Reyna.

Os comandados de Jaime Lozano apresentavam muita dificuldade para trabalhar a bola no campo ofensivo e a primeira finalização saiu apenas as 21 minutos, em cobrança de lateral. Edson Álvarez cobrou bem e a bola ficou para Luis Chávez, que chutou fraco nas mãos do goleiro.

Outra característica marcante do primeiro tempo consistiu na alta quantidade de faltas por conta da rivalidade, exigindo uma atenção maior do árbitro Drew Fischer. Na reta final, os EUA voltaram ao ataque e Ochoa apenas viu a bola passar ao lado da trave na finalização de Sergiño Dest, que deixou Hirving Lozano e Luis Chávez para trás.

Nos acréscimos do primeiro tempo, os Estados Unidos enfim abriram o placar. Em jogada pela ala, Weston McKennie escapou da pressão e deixou a bola para Tyler Adams surgir livre e chutar de meia distância para vencer Ochoa e marcar o primeiro.

Mexicanos não demonstram reação dentro e fora de campo

Os Estados Unidos perderam um jogador chave no meio-campo para o segundo tempo com a saída de Tyler Adams, mas o México seguiu sendo dominado da mesma forma. Logo aos 5', Ochoa precisou defender chute perigoso de Timothy Weah dentro da área.

A torcida mexicana demonstrava impaciência com os pedidos pela entrada do atacante Santiago Giménez (Feyenoord), enquanto Hirving Lozano e Henry Martín estavam com atuações abaixo da média, mas não houve tempo para reação.

Aos 18 minutos do segundo tempo, Pulisic venceu a marcação e chutou com desvio da zaga, mas o rebote ficou para Gio Reyna chutar de voleio e encaminhar o título dos Estados Unidos, que construíu a vantagem sem muito esforço.

O técnico Jaime Lozano recorreu à Santiago Giménez após o gol sofrido e o atacante do Feyenoord chegou a conseguir um pênalti favorável ao México após contato com Antonee Robinson, mas o VAR chamou e o árbitro canadense anulou a marcação.

A irritação com a anulação do pênalti marcado impactou a reta final da partida, pois infelizmente tivemos domínio dos gritos homofóbicos tradicionais por parte da torcida mexicana, enquanto os Estados Unidos buscavam o terceiro gol. No terceiro grito da torcida mexicana, o jogo foi interrompido e acabou sendo reiniciado apenas nos acréscimos.