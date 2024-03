Nesta terça-feira (26), Inglaterra e Bélgica só ficaram apenas no empate por 2 a 2, última rodada de amistosos da Data Fifa em março, antes da estreia da Eurocopa de 2024, no Estádio de Wembley, em Londres.

Os gols da partida foram anotados por Youri Tielemans, que marcou duas vezes para os belgas, enquanto Ivan Toney​​​​ e Jude Bellingham deixaram tudo igual para os ingleses.

Com o resultado, a Inglaterra nao conseguiu vencer nesta Data Fifa com um saldo de um empate e uma derrota para o Brasil por 1 a 0 no primeiro confronto.

Por outro lado, a Bélgica se manteve invicta no pós-Copa, num total de 12 jogos seguidos sem derrota, incluindo sete vitórias e apenas cinco empates.

Agora, as duas equipes terão mais alguns meses de preparação para a disputa da Eurocopa, que será realizada entre junho à julho na Alemanha.

A Inglaterra está no Grupo C, com Sérvia, Dinamarca e Eslovênia. Já a Bélgica aparece na chave E, ao lado de Eslováquia, Romênia e Ucrânia.

Durante a primeira etapa, Bélgica começou melhor e abriu o placar logo aos 10 minutos com Tielemans, que aproveitou a saída de bola errada do goleiro Pickford, que estava mal posicionado e arriscou de fora da área para fazer 1 a 0.

Cinco minutos depois, a Inglaterra chegou ao empate com Toney, que foi derrubado por Vertonghen dentro da área e o árbitro marcou pênalti, após decisão do VAR. Na cobrança, o camisa 17 não desperdiçou e deixou tudo igual.

Com 19 minutos, a Bélgica chegou com perigo novamente e dessa vez com Doku, que fez linda jogada pelo lado esquerdo, invadiu a grande área e cortou para o meio, chutando para a boa defesa de Pickford.

A Inglaterra chegou até virar a partida, com Bowen, de cabeça, mas o lance foi anulado por impedimento pelo VAR, após cobrança de escanteio na segunda trave.

Antes do intervalo, a Bélgica pulou de novo na frente e mais com uma vez com Tielemans, que recebeu ótimo passe de Lukaku e o camisa 8 chegou de peixinho para desempatar a partida.

Na volta para o segundo tempo, a Inglaterra foi com tudo para cima, mas o empate só veio no final e dessa vez com Bellingham, que recebeu de James Maddison dentro da área e chutou rasteiro para fechar o placar, 2 a 2.

Próximos compromissos

Para conquistar a primeira vitória em 2024, a Bélgica só retorna a campo pela Data Fifa apenas em junho para enfrentar Montenegro e Luxemburgo, nos dois últimos amistosos da Data Fifa, antes da estreia da Eurocopa 2024, com datas marcadas para os dias 5 e 8 de junho.

Assim como os belgas, a Inglaterra vai em busca de recuperação contra a Bósnia e Herzegovina no dia 3 de junho e depois, os comandados de Gareth Southgate fazem seu último amistoso contra a Islândia no dia 7 do mesmo mês.