Nesta terça-feira (26), a França enfrenta o Chile, em mais uma partida amistosa desta rodada da Data Fifa, antes da estreia da Eurocopa 2024, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Orange Vélodrome, em Marselha.

Dessa forma, os franceses vão em busca de recuperação contra os sul-americanos, após serem derrotados para a Alemanha por 2 a 0 no último fim de semana, em Lyon.

Com o revés, a França também perdeu sua invencibilidade de quatro partidas consecutivas, somando todas as competições, incluindo três vitórias e um empate.

Durante esse período, os comandados de Didier Deschamps derrotaram a Holanda, Escócia e Gibraltar, além de um empate contra a Grécia, na última rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

No entanto, a última derrota da França naquela ocasião, foi justamente para a própria Alemanha por 2 a 1, realizado no mês de setembro do ano passado.

Além disso, os Bleus também buscam sua primeira vitória em 2024 e manter a moral para esta fase final de preparação para a Eurocopa, que acontece no meio do ano, em território alemão.

A França se garantiu no torneio da UEFA, após terminar em primeiro lugar no Grupo B das Eliminatórias da Euro, com 22 pontos conquistados em oito jogos, num total de sete vitórias e apenas um empate.

Pela Eurocopa, os franceses serão os cabeças de chave do Grupo D, ao lado de Holanda, Áustria e o vencedor do confronto da respecagem entre País de Gales e Polônia, que completam a fase de grupos.

França segue sem poder contar com Griezmann e Coman para enfrentar o Chile nesta terça-feira

Para essa partida, o técnico Didier Deschamps terá que lidar com os desfalques dos atacantes Antoine Griezmann e Kingsley Coman, que ainda estão entregues ao departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, a França aposta muito nos gols de Kylian Mbappé, que vem sendo a principal estrela dos Bleus nos últimos anos e também em busca de conquistar sua primeira vitória em 2024, antes da estreia da Eurocopa que acontece entre junho e julho.

Além de Mbappe, os franceses ainda contam com Marcus Thuram no ataque, que vem sendo peça fundamental na Inter de Milão nesta atual temporada, ao lado do argentino Lautaro Martínez.

Provável escalação da França

Maignan; Jonathan Clauss, Pavard, Upamecano e Theo Hernández; Rabiot, Tchouaméni e Camavinga; Dembelé, Marcus Thuram e Mbappé.