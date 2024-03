Nesta terça-feira (26), a Inglaterra vai receber a Bélgica, no último amistoso entre as duas seleções na Data Fifa, antes da estreia da Eurocopa, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres.

Dessa forma, os ingleses vão em busca de recuperação nesta semana, após serem derrotados para o Brasil no último fim de semana por 1 a 0.

Com o tropeço em casa, a Inglaterra também perdeu sua longa sequência de invencibilidade de 10 jogos, somando todas as competições, incluindo oito vitórias e apenas dois empates.

Durante esse período, os comandados de Gareth Southgate derrotou Itália e Malta, além de empatar com a Macedônia do Norte por 3 a 1, pela última rodada das Eliminatórias da Eurocopa de 2024.

No entanto, o último revés da Inglaterra naquela ocasião, foi justamente contra a França pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 no Qatar por 2 a 1.

Além disso, o English Team também quer mostrar que pode sim se tornar forte candidato para o título da Eurocopa de 2024 e evitar problemas antes do torneio, que será disputado na Alemanha entre junho e julho.

A Inglaterra se classificou para o torneio da UEFA, após terminar na liderança do Grupo C das Eliminatórias da Euro, com 20 pontos somada em oito jogos, num total de seis vitórias e apenas dois empates.

Pela Eurocopa, os britânicos serão cabeças de chave do Grupo C, junto com Dinamarca, Eslovênia e Sérvia, que completam a fase de grupos da competição continental.

Inglaterra terá vários desfalques para enfrentar a Bélgica nesta terça-feira no último amistoso antes da Eurcopa

Para essa partida, o técnico Gareth Southgate terá que lidar com os desfalques do zagueiro Harry Maguire, do lateral-direito Kyle Walker e do goleiro Sam Johnstone, que foram cortados por lesão de última hora e ficam de fora da lista de relacionados nesta terça-feira.

Além deles, a Inglaterra também não vai poder contar com os atacantes Bukayo Saka e Harry Kane, que ficaram de fora da lista de relacionados para os amistosos contra Brasil e Bélgica, devido a problemas físicos.

Por outro lado, os ingleses apostam muito na boa fase do meio-campista Jude Bellingham, que vendo sendo a principal estrela da seleção, desde a Copa do Mundo de 2022.

Provável escalação da Inglaterra

Pickford; Konsa, Stones, Branthwaite e Ben Chilwell; Conor Gallagher e Declan Rice e Jude Bellingham; Bowen, Rashford e Toney.