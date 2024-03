A Seleção Brasileira vai enfrentar a Seleção da Inglaterra neste sábado (23) às 16h (horário de Brasília) em jogo válido por um Amistoso Internacional nesta Data FIFA. O jogo será no Estádio de Wembley, na Inglaterra. A partida será transmitida pela Globo e pelo SporTV.

O Brasil se reuniu em Londres, na última segunda-feira (18), mas só esteve com o grupo completo na terça-feira. Na quarta-feira, o técnico Dorival Júnior comandou o seu primeiro treino e para concluir a preparação para o confronto de hoje, treinou na sexta-feira no palco do jogo.

Surpresa na apresentação

Os jogadores brasileiros receberam surpresas preparadas pela CBF para reforçar a identificação com a seleção Brasileira. Confira:

PRESENTES! 🎁 🇧🇷



Os atletas da Seleção Brasileira receberam várias surpresas preparadas pela CBF para reforçar a identificação com a Amarelinha.



pic.twitter.com/oxtnr4TTYn — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 21, 2024

Cortes

As duas seleções precisaram cortar alguns jogadores por lesão. Dorival Júnior foi forçado a trocar cinco nomes da lista inicial: o goleiro Ederson, os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, o volante Casemiro, e o atacante Gabriel Martinelli.

A Inglaterra, comanda por Gareth Southgate teve que cortar o atacante Bukayo Saka, do Arsenal, por lesão no joelho. O atacante Harry Kane também é dúvida por dores no tornozelo.

O confronto

O último duelo entre Brasil e Inglaterra ocorreu em 2017, na ocasião, os times não tiraram o zero do placar. Ao todo, as seleções já se enfrentaram 26 vezes e esse retrospecto é favorável para o Brasil, que venceu 11 partidas, contra quatro vitórias da Inglaterra e 11 empates.

Prováveis escalações

O primeiro time escalado por Dorival Júnior deve ter:Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha.

O técnico Gareth Southgate deve escalar: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chiwell; Henderson, Declan Rice, Bellingham; Grealish, Rashford, Palmer.

Fala, Danilo!

O

O lateral-direito Danilo, da Juventus, falou em entrevista coletiva sobre a importância da conscientização dos jovens atletas ao ser questionado sobre as recentes condenações de Daniel Alves e Robinho por estupro.

"Entendo que na minha posição, como jogador há mais tempo na Seleção, exercendo o papel que exerço, é importante que eu fale. Acho, sim, que é importante passar por conscientização dentro da seleção brasileira, nas categorias de base, mas também gostaria de fazer a reflexão de que a gente não faça o julgamento que isso acontece só no futebol, é reflexo da sociedade e vem a se espelhar no futebol. Enquanto atletas de alto nível temos que entender o lugar que a gente ocupa, nosso papel, entender que nossas ações tem um poder maior de influenciar positivamente e negativamente. Está na hora de entender melhor que nosso papel é jogar futebol, representar os clubes e a seleção brasileira, mas também servir de exemplo de comportamento e de forma de lidar fora de campo para a juventude", iniciou o jogador da Juventus.

"Eu procuro muitas vezes me dissociar da figura de jogador de futebol porque a vida continua. Ser jogador de futebol é uma parte da minha vida, mas eu tenho outra parcela que também é importante. Dentro dessa parcela cabe aprendizado, crescimento pessoal, é o que eu busco. Temos que entender que temos mães, irmãs, filhas, esposas, namoradas e que essas mulheres passam por provações e pensamentos que nós, enquanto homens, não passamos. Como pensar em que roupa vai sair por um julgamento ou por abrir um suposto precedente para qualquer coisa. Conversando com uma pessoa outro dia ela me disse: "Se tem um caminhão parado na rua, eu não passo atrás porque tenho receio que ali tenha alguém que me faça mal". Nós, enquanto homens, não temos esse tipo de receio", prosseguiu Danilo.

"É importante, falando mais uma vez para o Rodrigo (Paiva, diretor de comunicação) que está aqui representando a direção da CBF, poder iniciar essa conscientização, trazer conversas e debates, principalmente para a juventude, que é onde a gente consegue ir formando de modo mais genuíno esse pensamento reflexivo, se colocando no lugar das mulheres de forma empática, para que elas possam ter mais liberdade para ocupar os lugares que merecem ocupar", concluiu o jogador.

Fala, Dorival!

O técnico da seleção Brasileira, que já trabalhou com Robinho, também comentou sobre o caso de estupro dos dois atletas, se solidarizou com as vítimas e cobrou punição em casos de violência sexual.

"Como treinador da Seleção, tenho obrigação de me manifestar. Primeiro, acho que é uma situação muito delicada. O Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica, um profissional desses, dentro da nossa convivência, acima da média. Não tive oportunidade de trabalhar com o Daniel, mas a história dele dentro do futebol todos nós conhecemos. Fico, naturalmente, até... É um momento difícil para nós expressarmos toda e qualquer situação. Primeiro eu penso nas famílias das pessoas envolvidas e principalmente das vítimas envolvidas nesses episódios, que acontecem diariamente no nosso país e em todo mundo e que, de repente, não são abordados, são abafados porque as pessoas não têm voz. Se houve realmente e comprovado algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado. Por mais que doa no meu coração falar disso a respeito de uma pessoa com quem tive um convívio excepcional", declarou o treinador, que ainda prosseguiu.

"Eu olho muito mais pelas vítimas, pelas famílias, assim como por suas famílias também, eu sei o quão doloroso deve ter sido a cada uma delas que passam por um momento como esse. Não desejo isso a ninguém, sinto por tudo o que passarão a partir de então em suas vidas, todos os que estão envolvidos, o que posso fazer é ajudá-los em orações, nada além disso. É o sentimento que fica. Gostaria de dizer que não só esses casos, mas milhares acontecem ao longo dos dias e a nossa sociedade, infelizmente, se omite da grande maioria. Precisamos penalizar também esses casos que não são expostos e acontecem com frequência", concluiu Dorival.