No domingo (17), jogando em casa, a Inter empatou em 1 a 1 com o Napoli, com Darmian abrindo o placar e Juan Jesus empatando, na partida válida pela Série A, jogando no Giuseppe Meazza.

Dimarco, um dos líderes do elenco, lamentou o empate pré-data FIFA e tentou colocar o time para cima, em busca de confirmar o Scudetto.

Fala Dimarco!

O lateral/ala começou elogiando o time do Napoli: “Jogamos contra uma equipe forte, jogando um jogo de caráter, desejo e concentração: no final, pode acontecer de você ter que sofrer, pode haver momentos como esse em um jogo, também porque estávamos vindo da prorrogação em Madri e pode acontecer de termos algum cansaço”.

Após isso Dimarco falou sobre a vontade de se manter vencendo para chegar o mais rápido possível ao título: ”Lamentamos porque queríamos a vitória, mas certamente não pode ser um empate para interromper o excelente trabalho que estamos fazendo há tantos meses. Poderíamos ter aproveitado melhor algumas chances, mas o futebol é assim: o Napoli é o atual campeão italiano, voltou a jogar tão bem quanto no ano passado e é um time a ser respeitado”.

Por fim, ele projetou o retorno aos gramados, que acontece nessa segunda-feira (01), contra o Empoli: “Agora vamos nos recuperar um pouco durante o intervalo, pensaremos na seleção nacional e, quando voltarmos, teremos de começar ainda mais fortes. A Inter tem que mostrar maturidade daqui até o final, tivemos momentos complicados durante a temporada, mesmo quando estávamos vencendo: temos que continuar trabalhando e dar continuidade ao nosso grande trabalho. Não fazemos cálculos, aprendi isso em minha carreira: pensamos jogo a jogo”.