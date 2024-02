Nesta quarta-feira (28), a Internazionale se manteve firme no topo do Campeonato Italiano 2023/24, ao vencer a Atalanta de goleada pelo placar de 4 a 0, em confronto adiado pela 21ª rodada do Calcio, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

Os gols da partida foram marcados por Matteo Darmian, Lautaro Martínez, Federico Dimarco e Davide Frattesi, que decretaram o triunfo dos Nerazzurris no meio de semana.

Com o resultado, a Internazionale disparou cada vez mais na ponta do Campeonato Italiano nos 69 pontos conquistados e abriu 12 de vantagem sobre a arquirrival Juventus, que aparece logo na sequência, na vice-liderança, com 57.

Dessa forma, o time comandado pelo Simone Inzaghi também manteve os 100% de aproveitamento em 2024, somando todas as competições, incluindo Serie A, Champions League e Supercopa da Itália.

Por outro lado, a Atalanta perdeu a chance de ultrapassar o Bologna na zona de classificação para a Champions League e se mantendo na quinta colocação nos 46 pontos.

No entanto, os comandados de Gian Piero Gasperini também perderam invencibilidade de 10 partidas consecutivas nesta atual temporada, após oito vitórias e dois empates.

Internazionale não toma conhecimendo da Atalanta e se aproxima cada vez mais do título do Scudetto

Durante a primeira etapa, a Atalanta chegou a abrir o placar aos 10 minutos, com De Ketelaere, que concluiu para as redes, após o rebote do goleiro Sommer e saiu para comemorar o que seria o primeiro gol do jogo.

No entanto, após revisão do VAR, foi confirmado um toque de mão na do atacante Miranchuk na bola e o lance foi anulado por impedimento.

Dessa forma, a Internazionale se lançou ao ataque e inaugurou o marcador aos 26 minutos, com Darmian, que aproveitou o vacilo do goleiro Carnesechhi, após dividida com Mkhitaryan na jogada e marcou o primeiro do líder no Giuseppe Meazza.

Antes do intervalo, aos 46, os mandantes chegaram ao segundo gol com Lautaro Martínez, que recebeu na entrada da área e bateu colocado à meia altura no canto direito para marcar um golaço à favor dos Nerazzurris. O atacante chegou ao seu 23º gol na competição.

Na volta para a segunda etapa, a Internazionale ainda ampliou sua vantagem no placar aos nove com Federico Dimarco, que aproveitou o rebote de uma cobrança de pênalti de Lautaro Martínez para fazer 3 a 0.

Logo aos 27 minutos, os Nerazzurris construiram a goleada com Davide Frattesi, que se antecipou a zaga adversária e testou de cabeça para ampliar a vitória dos líderes do Campeonato Italiano, após cobrança de falta na primeira trave.

Próximos compromissos

Para se manter no topo do Scudetto, a Internazionale retorna a campo na próxima segunda-feira (4) e o próximo desafio será contra o Genoa, pelo encerramento da 27ª rodada, às 16h45 (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza.

Do mesmo modo, a Atalanta vai em busca de recuperação no Calcio e dessa vez para enfrentar o Bologna neste domingo (3), em confronto direto pelo G4 do Campeonato Italiano, às 14h, no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo.