Nesta quarta-feira (13), a Internazionale se despediu da Champions League, ao ser derrotada nos pênaltis para o Atlético de Madrid por 3 a 2, pelo confronto de volta das oitavas de final do torneio da UEFA, no Cívitas Metropolitano.

Durante o tempo normal, os italianos acabaram sendo superados para os espanhóis por 2 a 1, após vencerem o jogo de ida por 1 a 0, no Giuseppe Meazza, com gol de Marko Arnautović.

No entanto, a Internazionale até chegou a abrir o placar com Federico Dimarco, mas logo depois acabaram levando a virada do Atlético de Madrid, com gols de Antoine Griezmann e Memphis Depay, que levaram o duelo das oitavas de final para a prorrogação.

Já nas penalidades máximas, os Colchoneros despacharam os Nerazzuris, graças a boa atuação do goleiro Oblak, que defendeu as cobranças de Alexis Sánchez e Davy Klaassen, enquanto Lautaro Martínez isolou.

Dessa forma, a Internazionale também deu adeus ao tetracampeonato da Champions League, após perder o título na última temporada para o Manchester City na decisão por 1 a 0.

Pela primeira fase da compeitção continental, os italianos terminaram em segundo lugar do Grupo D com 12 pontos, mesma pontuação da Real Sociedad, que acabou ficando com a liderança da chave, pelo número de gols sofridos.

Após derrota nos pênaltis para o Atlético de Madrid, o técnico Simone Inzaghi também assumiu a culpa pela eliminação da Internazionale diante dos espanhóis nas oitavas de final da Champions e admitiu que os italianos tiveram o jogo nas mãos durante a prorrogação.

"É uma grande decepção para o clube e para os torcedores. Os jogadores têm que ficar bastnte orgulhosos do que fizemos nesta Champions League, em oito jogos que nunca perdemos. No segundo tempo buscamos fazer o melhor, na prorrogação tivemos o jogo na mão e cometemos muitos erros".

Além disso, o treinador italiano também analisou o jogo de ida das oitavas de final, onde a Internazionale acabou levou a melhor sobre o Atlético de Madrid por 1 a 0, mas confessou que os Nerazzurris poderiam ter vencido os Colchoneros por um placar elástico.

"No jogo de ida das oitavas de final poderiamos ter feito mais gols, mas só vencemos pelo placar mínimo e nesta quarta-feira tínhamos que ter muito cuidado nesses minutos e vimos o Atlético de Madrid virar o jogo e levar a decisão para os pênaltis".

Internazionale joga todas as suas fichas no Campeonato Italiano para salvar a temporada

Para o restante da temporada, a Internazionale só tem apenas o Campeonato Italiano e o próximo desafio será contra o Napoli neste domingo (17), às 16h45 (horário de Brasília), pela 29ª rodada, no Giuseppe Meazza.

Na tabela de classificação da Serie A, os Nerazzurris se mantém na liderança isolada do Calcio, com 16 pontos de vantagem sobre o arquirrival Milan.