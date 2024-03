Após uma temporada abaixo do esperado, o Napoli agora se prepara para perder o atacante Victor Osimhen, que deve ser negociado pelo clube italiano na próxima janela de transferências do verão europeu em breve.

O centroavante nigeriano, que vem sendo cobiçado por grandes clubes do futebol europeu, passou a ter uma oportunidade para mudar de ares e agora se prepara deixar o futebol italiano, por onde atua desde 2020.

No mercado da bola, equipes como Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester United, têm interesse no artilheiro do Napoli na próxima temporada.

No entanto, Osimhen renovou recentemente seu contrato com o time napolitano e com isso passou a ter multa rescisória de 130 milhões de euros (R$ 709 milhões). Entretanto, o valor não vai afastar os interessados no artilheiro.

Anteriormente, o Napoli recusou cerca de 200 milhões de euros (R$ 1 bilhão) do Al-Hilal, que tentou contratar o nigeriano no ano passado, e ainda ironizou o caminhão de dinheiro saudita.

Dessa forma, a diretoria do clube italiano já procura um possível substituto para Osimhen no ataque, segundo informações do jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

O alvo dessa vez é o mexicano Santiago Giménez, de 24 anos, é que vem se destacando no futebol neerlandês, com a camisa do Feyenoord, que atualmente ocupa a vice-liderança da Eredivisie nos 62 pontos somados.

Nesta atual edição do Campeonato Holandês, o atacante é o terceiro maior artilheiro da competição nacional com 21 gols marcados e somente ficando atrás de Luuk de Jong, do PSV Eindhoven e Vangelis Pavlidis, do AZ Alkmaar.

O valor de Giménez é estimado em 50 milhões de euros (R$ 272,7 milhões), coisa que não seria problema para o Napoli, até pela transferência que Osimhen vai receber no mercado da bola.

Napoli busca engrenar na reta final do Calcio para sonhar com uma vaga na Champions League

Para sonhar com uma vaga na Champions League, o Napoli retorna a campo no dia 30 de março, após a Data Fifa e dessa vez para enfrentar a Atalanta, em confronto direto pela abertura da 30ª rodada do Campeonato Italiano, às 8h30 (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.

Na tabela de classificação da Serie A, os Partenopei aparecem na sétima colocação nos 45 pontos somados, incluindo 12 vitórias, nove vitórias e oito empates.