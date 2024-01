Internazionale busca vitória para se consolidar na liderança da Serie A

Após empatar com o Genoa por 1 a 1 fora de casa, a Internazionale retorna a campo para mais um desafio no Campeonato Italiano e dessa vez para enfrentar o Hellas Verona neste sábado (6), em duelo válido pela 19ª rodada, às 8h30 (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, os nerazzurris seguem na liderança com 45 pontos somados, incluindo 14 vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Dessa forma, a Internazionale também busca o resultado dentro de casa para se consolidar de vez ainda mais na ponta do Campeonato Italiano nesta rodada.

No entanto, o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi terá que torcer para um tropeço da Juventus, que só entra em campo no próximo domingo (7) contra a Salernitana fora de casa.

Nesse momento, a diferença entre as duas equipes na tabela de classificação do Campeonato Italiano é apenas de dois pontos de diferença.

Diante do Hellas Verona, a Internazionale também não sabe o que é perder há 13 partidas consecutivas na Lega Serie A, incluindo dez vitórias e três empates.

Em contrapartida, o único revés dos nerazzurris no Campeonato Italiano foi justamente para o Sassuolo em casa pelo placar de 2 a 1, através da sexta rodada.

Desde então, a Internazionale nunca mais perdeu na Lega Serie A e segue viva em busca do título do Scudetto, que não vem desde a temporada 2020/21, após quebrar com a hegemonia da Juventus nos últimos anos.

Além disso, o clube nerazzurro também possui o melhor ataque do Campeonato Italiano, com 42 gols marcados e dez mais que o arquirrival Milan, que aparece logo atrás.

Internazionale terá os desfalques de Cuadrado e Dimarco para enfrentar o Hellas Verona

Para essa partida, a Internazionale terá que lidar com apenas dois desfalques e traram-se do lateral-esquerdo Federico Dimarco e do meio-campista Juan Cuadrado, que seguem no departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o técnico Simone Inzaghi aposta muito na boa fase do atacante Lautaro Martínez, que é o artilheiro isolado do Campeonato Italiano, com 15 gols marcados.