De olho na próxima temporada, o Milan deverá se despedir do atacante Olivier Giroud, que ainda tem vínculo com os rossoneros até o dia 30 de junho de 2024, mas a diretoria não chegou a um acordo pela renovação de contrato com o jogador de 37 anos.

Segundo o jornal The Athletic o destino do centroavante francês no mercado da bola será o Los Angeles FC, clube que disputa a Major League Soccer (MLS), liga de futebol norte-americana.

Dessa forma, o clube estadunidense deve oferecer um contrato válido para Giroud até dezembro de 2025, mas ainda não está nada assinado, mas está bem encaminhado.

No entanto, o atacante da seleção francesa vai se tornar mais um nome de destaque do futebol dos Estados Unidos em breve, ao lado de grandes estrelas como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets, entre outros.

Além disso, o ex-goleiro do Tottenham e da seleção francesa, Hugo Lloris que defende a meta dos Los Angeles FC, pode ser fundamental para convencer Giroud a fechar com o time norte-americano.

Com a camisa do Milan, Giroud já disputou 121 partidas pelo clube rossonero, num total de 46 gols marcados e foi campeão do Scudetto na temporada 2021/21, desde sua chegada no San Siro.

Antes de embarcar na Itália, o centroavante ainda passou por outros gigantes do futebol europeu, como nos casos de Chelsea e Arsenal, ambos da Premier League.

Aos 37 anos de idade, Giroud ainda continua defendendo a seleção da França, onde conquistou o título da Copa do Mundo em 2018 pelos Bleus e pode reforçar o time sub-23 na Olimpíada de Paris.

No entanto, por conta da disputa da Eurocopa entre junho e julho, o atacante deve desembarcar nos Estados Unidos somente no dia 18 de julho, data que a janela da MLS abre para novas contratações.

Milan enfrenta a Fiorentina neste sábado para se manter na caça da Internazionale que lidera o Calcio

Para manter o embalo nos últimos jogos, o Milan retorna a campo pelo Campeonato Italiano diante da Fiorentina neste sábado (30), pela 30ª rodada do Calcio, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi.

Na tabela de classificação da Serie A, o clube rossonero se mantém na vice-liderança com 62 pontos somados e com 14 atrás da arquirrival Inter de Milão, que lidera a competição com oito rodadas para o fim.