O encerramento da 33ª rodada da Premier League nesta segunda-feira (15) ocorreu com a goleada de 6 a 0 do Chelsea diante do Everton no Stamford Bridge. Cole Palmer foi o nome da rodada ao marcar quatro gols em sua melhor atuação na carreira.

Noite mágica de Palmer no Chelsea

Os visitantes tentaram se impor fisicamente fora de casa e tiveram as primeiras chances de abrir o placar, principalmente com Coleman sendo lançado pela direita cruzando para Beto, que acabou mandando a bola por cima da trave.

Aos 12', a noite mágica de Cole Palmr começou com uma linda jogada e uma caneta no meio das pernas do marcador para Jackson receber de letra e tocar novamente para a jovem estrela do Chelsea finalizar de esquerda no canto.

Cinco minutos depois, Caicedo fez ótima jogada pela esquerda e acionou Mudryk no cruzamento para Jackson finalizar. Pickford espalmou e Palmeir ampliou a vantagem no rebote. Aos 28', o goleiro do Everton errou na saída de bola e acabou deixando a bola nos pés de Palmer, que encobriu o goleiro.

Antes do intervalo, a vantagem foi ampliada depois que Cucurella foi lançado pela esquerda e cruzou para Jackson dominar com as esquerda e dominar de costas para o gol, finlizando de direita em mais um belo gol do Chelsea.

Discussão em campo incomodou Pochettino

Aos 15', Madueke e Palmer foram derrubados dentro da área e o pênalti foi marcado, mas um fato inusitado irritou Mauricio Pochettino pois Johnson discutiu com Palmer querendo cobrar o penal, precisando da intervenção do capitão Gallagher para deixar a bola na mão do artilheiro, que deslocou Pickford e garantiu o seu quarto gol.

Antes do apito final, Palmer deixou o campo sob vários aplausos após conseguir o hat-trick mais rápido do Chelsea em toda a história da Premier League. Os Blues ainda ampliaram com Gilchrist aproveitando rebote de Pickford para marcar o sexto.

Tabela

Os Blues chegaram a 47 pontos na tabela da Premier League em 9º lugar, longe da zona de classificação para a Champions Leeague. Enquanto isso, o Everton segue com 27 pontos, apenas dois acima do Luton Town.

Sequência

O Chelsea volta a campo neste sábado (20) em duelo válido pelas semifinais da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, enquanto o Everton enfrentará o Nottingham Forest no domingo (21), pela Premier League.