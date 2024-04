Newcastle goleia Tottenham e sonha com o G4 da Premier League

Neste sábado (13), o Newcastle levou a melhor sobre o Tottenham ao golear o adversário com facilidade por 4 a 0, em confronto realizado pela 33ª rodada da Premier League, no St. James' Park.

Os gols da partida foram marcados por Alexander Isak (2x), Anthony Gordon e Fabian Schär, que decretaram o triunfo dos Magpies em casa pelo Campeonato Inglês.

Com o resultado, o Newcastle assumiu a sexta colocação da Premier League nos 50 pontos somados, restando seis rodadas para o fim da competição nacional.

Nesse momento, os Magpies ainda sonham com uma vaga na Champions League, que atualmente é ocupada pelo Aston Villa, primeiro time que fecha o pelotão de elite, através da quarta posição.

Por outro lado, o Tottenham deixou o G4 da Premier League e estaciona no quinto lugar nos 60 pontos somados.

Dessa forma, os Spurs também voltaram a perder no torneio, depois de três rodadas sem derrotas.

Newcastle não toma conhecimento do Tottenham e o goleia o adversário com facilidade

Durante a primeira etapa, o Newcastle dominou o Tottenham nos primeiros minutos os donos da ataque e souberam aproveitar a fragilidade defensiva do adversário, que não conseguia reagir, antes do intervalo.

No entanto, os Magpies só conseguiram abrir o placar aos 30 minutos, com Isak, que recebeu a bola, limpou a marcação, invadiu a área e bateu no canto para anotar o primeiro gol dos mandantes na partida.

Dois minutos depois, o Newcastle ampliou o marcador e dessa vez com Gordon, que aproveitou outra falha da zaga do Tottenham e o meia finalizou com categoria para fazer 2 a 0.

Na volta para o segundo tempo, os Magpies mantiveram o mesmo ritmo e construíram a vitória, antes do apito final.

Logo aos cinco minutos, o Newcastle aumentou sua vantagem e novamente com Isak, que recebeu ótimo lançamento de Bruno Guimarães, que avançou e ficou cara a cara com o goleiro Vicario para fazer o terceiro gol da partida.

Mesmo em desvantagem no placar, o Tottenham ainda tentou reagir, mas o time londrino só conseguia ficar trocando passes próximo à área adversária.

Antes do apito final, o Newcastle decretou a goleada aos 41 com o Schar, que aproveitou cobrança de escanteio de Gordon e o zagueiro suíço desviou de cabeça para marcar o quarto e último gol da partida.

Próximos compromissos

Para manter o mesmo embalo, o Newcastle retorna a campo no dia 24 de abril (quarta-feira) e o desafio dessa vez será contra o Crystal Palace, às 16h (horário de Brasília), em jogo atrasado da 29ª rodada da Premier League, no Selhurst Park Stadium.

Em contrapartida, o Tottenham vai em busca de recuperação no Campeonato Inglês diante do Arsenal, em clássico realizado no dia 28 (domingo), às 10h, através da 35ª rodada, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.