Neste domingo (7), o Tottenham manteve o sonho vivo de disputar a Champions League da próxima temporada, ao derrotar o Nottingham Forest por 3 a 1, em confronto realizado pela 32ª rodada da Premier League, no Tottenham Hotspur Stadium.

Os gols da partida foram marcados por Murilo (contra), Micky van de Ven e Pedro Porro para os Spurs, enquanto Chris Wood descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Tottenham entrou no G4 da Premier League nos 60 pontos somados, através da quarta colocação, restando seis rodadas para o fim da competição nacional.

Dessa forma, os Spurs também ultrapassaram o Aston Villa na tabela de classificação, pelo número de gols sofridos.

Por outro lado, o Nottingham Forest se mantém na 17ª posição nos 25 pontos e cada vez mais ameaçado pelo rebaixamento.

Tottenham vence Nottingham Forest em partida de quatro gols na Premier League

Durante a primeira etapa, o Tottenham começou melhor e abriu o placar logo aos 15 minutos, com Timo Werner avançou pela esquerda e cruzou rasteiro, o zagueiro brasileiro Murillo tentou cortar, mas acabou jogando contra o seu próprio patrimônio.

Mesmo em desvantagem, o Nottingham Forest não se entregou e chegou ao empate aos 27, com Chris Wood, que recebeu passe de Elanga pela direita e finalizou no canto esquerdo para deixar tudo igual, 1 a 1.

Na volta para a segunda etapa, o Tottenham pulou de novo na frente aos seis minutos e dessa vez com Micky van de Ven recebeu passe de Son na entrada da área, ajeitou e chutou forte para o fundo das redes.

Logo aos 12 minutos da etapa final, os Spurs decretaram a vitória com Pedro Porro, que finalizou de primeira para marcar o último gol do jogo.

Próximos compromissos

Para se manter na luta por uma vaga na Champions League, o Tottenham retorna a campo no próximo sábado (13) para enfrentar o Newcastle, pela 33ª rodada da Premier League, às 8h30 (horário de Brasília), no St. James' Park.

Do mesmo modo, o Nottingham Forest vai em busca de recuperação no Campeonato Inglês e o desafio dessa vez será contra o Wolverhampton também no mesmo dia, às 11h, no City Ground.