Neste sábado (30), o Chelsea retorna a campo para mais um desafio e dessa vez para enfrentar o Burnley, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, às 12h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres.

Na tabela de classificação da Premier League, os Blues aparecem na 11ª colocação nos 39 pontos somados, incluindo 11 vitórias, seis empates e dez derrotas.

Dessa forma, o Chelsea também sonha com uma vaga para as competições europeias da próxima temporada, caso que vença seus nove jogos restantes do Campeonato Inglês.

Para conseguir esse objetivo, o time comandado pelo técnico Mauricio Pochettino terá que torcer por tropeços de seus principais concorrentes na parte de cima da tabela da Premier League.

Diante do Burnley, o Chelsea busca manter a boa fase na retomada do Campeonato Inglês nos últimos quatro jogos consecutivos da competição nacional, após a Data Fifa de seleções.

Durante esse período, os Blues conquistaram duas vitórias sobre o Crystal Palace e o Newcastle, além de dois empates contra Manchester City e Brentford.

Em contrapartida, o último revés do Chelsea na temporada, foi na decisão da Copa da Liga Inglesa, quando perdeu o título para o Liverpool, ao ser derrotado na prorrogação por 1 a 0.

Além da Premier League, o clube londrino também joga todas as suas fichas na Copa da Inglaterra para salvar a temporada e o desafio dessa vez será contra o Manchester City na semifinal, com data marcada para o dia 20 de abril, no Etihad Stadium.

Chelsea terá vários desfalques contra o Burnley neste fim de semana pela Premier League

Para essa partida, o técnico Mauricio Pochettino terá que lidar com os desfalques de Wesley Fofana, Roméo Lavia, Reece James, Lesley Ugochukwu, Christopher Nkunku e Levi Colwill, que ainda estão se recuperando de lesões no departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além disso, o Chelsea também corre o risco de perder o volante Moisés Caicedo e o atacante Nicolas Jackson, que estão pendurados com quatro cartões amarelos cada, caso que sejam advertidos contra o Burnley, ambos serão desfalques contra o Manchester United no dia 4 de abril.