Manchester City se mantém como melhor ataque da Champions

Na última terça-feira (9), o Manchester City se manteve vivo na luta pelo bicampeonato da UEFA Champions League, ao ficar no empate contra o Real Madrid por 3 a 3, no jogo de ida das quartas de final, no Santiago Bernabéu.

Para avançar às semifinais do torneio da UEFA, os Citzens precisam do resultado positivo no tempo normal, no confronto de volta entre as duas equipes, que ocorre na próxima quarta-feira (17), no Etihad Stadium.

Dessa forma, caso que ambos fiquem no empate na etapa regulamentar, a vaga será definida na prorrogação ou nos pênaltis, se o resultado persistir e não houver vencedor.

Quem passar desse confronto, terá pela frente Arsenal e Bayern de Munique, que medem forças em outra chave das quartas de final da Champions League também no mesmo dia.

Apesar do empate, o Manchester City se manteve como o melhor ataque da principal competição de clubes da Europa, num total de 27 gols marcados, somando todas as fases até o momento.

No entanto, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola também é o único clube da Champions League, que balançou as redes em todas as partidas e tendo Erling Haaland como artilheiro com seis tentos anotados, ao lado de Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

Além disso, o Manchester City segue sem perder na competição continental num total de nove jogos de invencibilidade e como um dos grandes favoritos ao título da UEFA.

Porém, os Citzens também perderam os 100% de aproveitamento na Champions League, após tropeçar fora de casa contra o Real Madrid nesta terça-feira e vindo de oito trinufos consecutivos nos últimos jogos, desde a fase de grupos.

Manchester City terá que lidar com apenas dois desfalques para enfrentar o Luton Town neste sábado pela Premier League

Para essa partida, o técnico Pep Guardiola segue sem poder contar com o zagueiro Nathan Aké e o lateral-direito Kyle Walker, que ainda estão lesionados e ficam de fora do duelo contra o Luton Town neste sábado (13), às 11h (horário de Brasília), através da 33ª rodada da Premier League, no Etihad Stadium.

Por outro lado, o Manchester City deve contar com a maioria de seus titulares no próximo fim de semana, antes do duelo contra o Real Madrid, no jogo de volta das quartas de final da Champions League.