Após derrotar o Crystal Palace por 4 a 2 no último sábado pela Premier League, o Manchester City agora volta as suas atenções para a Champions League, diante do Real Madrid nesta terça-feira (9), no jogo de ida das quartas de final do torneio da UEFA, às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Para essa partida, os Citzens terão que lidar com os desfalques de seus dois defensores titulares e tratam-se do lateral-direito Kyle Walker e do zagueiro Nathan Aké, que estão lesionados e sequer viajaram com a delegação para a capital espanhola.

Dessa forma, o técnico Pep Guardiola terá uma dor de cabeça enorme para escalar sua defesa principal para o confronto diante do Real Madrid nesta terça-feira.

Walker sofreu uma lesão no tendão da coxa na derrota da Inglaterra para o Brasil por 1 a 0, em Wembley, no dia 23 de março, no amistoso da Data Fifa e estava sendo preparado para voltar contra os espanhóis, mas não conseguiu se recuperar a tempo.

No entanto, o lateral-direito perdeu os últimos três jogos do Manchester City pela Premier League, incluindo um empate contra o Arsenal e nas duas vitórias contra Aston Villa e Crystal Palace, respectivamente.

Titular absoluto dos Citzens, Walker seria um dos principais responsáveis por tentar para a dupla de ataque formada pelos brasileiros Rodrygo e Vinicius Júnior, que são as principais esperanças gols do Real Madrid na temporada.

Por outro lado, o zagueiro Aké que se machucou no empate com o Arsenal em 0 a 0, no fim de março, e ficou de fora da lista dos dois últimos jogos do Manchester City pelo Campeonato Inglês.

Apesar dos desfalques, os defensores John Stones e Josko Gvardiol, que eram dúvidas para a partida contra o Real Madrid, estão entre os relacionados nesta terça-feira.

Caso que o croata não possa ir a campo no Santiago Bernabéu, o Manchester City deverá escalar o suiço Manuel Akanji e o português Rúben Dias entre os titulares na zaga, além do próprio Stones.

Manchester City deve contar com Haaland e De Bruyne entre os titulares contra o Real Madrid no jogo de ida das quartas da Champions

Para essa partida, o técnico Pep Guardiola deverá contar com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição nesta terça-feira no jogo de ida das quartas de final da Champions League.

Diante do Real Madrid, o Manchester City deverá escalar entre os titulares, o meio-campista Erling Haaland e o atacante Kevin De Bruyne, que são as principais referências ofensivas dos Citzens na temporada.