Mesmo que o Red Bull Bragantino tenha vencido o Sportivo Luqueño por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (24), o técnico do time de Bragança saiu de campo insatisfeito com a atuação.

Depois da vitória, o treinador do Massa Bruta falou na entrevista que não gostou do desempenho da sua equipe nessa partida.

Não foi um jogo bem jogado da nossa parte. Foi um jogo em que não conseguimos controlar, não tivemos a capacidade de perceber o jogo e jogar da forma como ele pedia. Acabamos por ter a felicidade de encontrar a vitória. Não saio, de maneira nenhuma, satisfeito daqui. Nessa altura do campeonato, nesta altura do tempo que temos de trabalho juntos, é muito difícil ver uma equipe como a nossa, que tem que jogar sempre junta, jogar desta forma. Com isso, ser muito difícil controlar o jogo ofensiva e defensivamente. Ganhamos, tivemos a felicidade de encontrar os gols e a vitória, mas há coisas que nesse processo, nós todos, não podemos estar satisfeito, nem pensar que ganhar esse jogo vai ajudar o nosso crescimento. Temos que ter os pés no chão, temos uma identidade muito clara. Essa identidade tem que estar sempre presente

Ele também disse que o foco está na próxima partida e melhorar totalmente o time, já que mesmo com o resultado positivo, viu apenas pontos a melhorar:

Hoje, mesmo ganhando de 2 a 1, não estou satisfeito por esse desempenho, falta do sacrifício coletivo. Também a falta de foco, linguagem corporal adequada para jogar um jogo que tinha para nós uma importância. É uma chamada de atenção, uma humildade. Ganhamos três jogos e aí? O que se faz? Ganhamos alguma coisa? Temos trabalhar e já com o foco no próximo jogo. Esquecer este jogo o mais rápido possível

O treinador ressaltou sua lamentação com a forma que o Bragantino encarou a partida:

Não podemos escolher o jogo que vamos jogar com a máxima intensidade. Não podemos pensar e colocar no nosso foco que este jogo vai ser mais fácil, aquele vai ser mais difícil. Esta equipe (Sportivo Luqueño) perdeu os dois jogos anteriores. O maior erro que podemos cometer. Nós conseguimos eliminar, todos juntos, um pouco essa mentalidade. Mas ainda está um pouco presente. E isso me deixa triste – disse Pedro Caixinha.

Com a vitória de hoje, o time de Bragança subiu para a segunda colocação do Grupo H da Sul-Americana. O Racing-ARG está na liderança e será o próximo adversário do Bragantino na próxima partida válida pela competição continental.