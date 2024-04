Na noite desta quarta-feira (17), O RB Bragantino venceu o Vasco, por 2 a 0, no Nabi Abi Chedid, pela segunda rodada do Brasileirão. Após o jogo, o técnico Pedro Caixinha, do Massa Bruta, elogiou a forma que seus comandados entraram na partida.

"Foi uma entrada muito boa. Entrada como queríamos, sempre muito forte, à procura do gol, sempre próximo da área, muito vertical. Isso levou a que tivéssemos o gol. Se calhar com um pouco mais de tranquilidade na última zona, poderíamos ter feito mais um gol. Mas não jogamos contra uma equipe qualquer. Analisamos muito o adversário. Sabíamos que tínhamos boa dinâmica com os três médios. Inicialmente, conseguimos parar. Depois, tivemos mais dificuldades. Depois, conseguimos corrigir ainda no primeiro tempo. Faltou-nos depois ter mais concentração, vigilância do espaço interior. Não conseguimos parar tanto os médios."

Na etapa final, Pedro Caixinha fez alterações na equipe, como a entrada de Vitinho, autor do gol de desempate. O comandante também comentou sobre uma semana desgastante, mas que tinha opções no banco.

"Tivemos uma semana anterior muito desgastada. Quantos jogadores não podemos contar e tivemos que puxar do sub-20. Tivemos que fazer um esforço, informação objetiva que nos passa o departamento de performance, de controle. Teríamos que ter pernas frescas e opções no banco. Quem entrou no Maracanã e hoje entrou bem. Tivemos que fazer esse planejamento em termos de tempo e minutagem dos jogadores."

O Massa Bruta enfrenta o Corinthians no sábado (20), às 18h30, no Nabizão.