Red Bull Bragantino é dominado pelo Racing e sofre goleada na Sul-Americana

Nesta quarta-feira (10), o Red Bull Bragantino foi derrotado por 3 a 0 diante do Racing-ARG em Buenos Aires em partida válida pela 2ª rodada da Conmebol Sul-Americana. Salas, Adrián Martínez e Roger Martínez foram os autores dos gols.

Racing totalmente dominante diante de um perdido Bragantino

Mesmo utilizando uma escalação alternativa priorizando a Copa da Liga Argentina, o Racing surpreendeu o Red Bull Bragantino e dominou completamente as ações diante da equipe brasileira, abrindo o placar com apenas um minuto de jogo.

Adrián Martínez pegou a bola no meio-campo e lançou Salas no ataque aproveitando o sistema defensivo do Braga muito adiantando, abrindo um enorme buraco e não acompanhando o atleta que invadiu a grande área e facilmente tocou para o gol.

Com apenas 20', o Racing ampliou a vantagem diante do Red Bull Bragantino. Após bola roubada pela esquerda na saída da equipe brasileira, Salas foi lançado na esquerda e cruzou na área para Adrián Martínez tocar para o gol.

Antes do intervalo, Salas teve mais uma oportunidade ao conseguir vencer a marcação adversária para achar Solari dentro da área, que recebeu sem marcação com tempo para girar e bater muito perto do gol.

O primeiro tempo ficou marcado por um Racing extremamente superior e vertical, encontrando diversos espaços em um bagunçado sistema defensivo montado pelo técnico Pedro Caixinha. Oficialmete, o Braga Bull foi nulo e não levou perigo em nenhum momento.

Falta de repertório ofensivo atrapalhou equipe de Pedro Caixinha

Na etapa complementar, o Racing resolveu descer as linhas de marcação e deixou mais posse de bola com o RB Bragantino, que teve maior presença no campo ofensivo mas ainda assim demonstrou falta de variação tática para criar boas jogadas.

Aos 19', o Racing encaixou contra-ataque em velocidade com Martínez surgindo no meio-campo partindo para o ataque sem enxergar nenhum adversário na frente. Quando surgiu na área, a defesa do Bragantino apareceu e o chute de Salas parou na marcação.

Mesmo equilibrando o jogo e melhorando a marcação, o Red Bull Bragantino seguiu infoensivo e a única chance de gol veio aos 33', quando Thiago Borbas foi lançado pela direita e bateu cruzado de forma rasteira, com a bola passando perto do gol.

Cleitou conseguiu evitar o gol do lateral-esquerdo Solari no 1v1, mas o Racing conseguiu transformar a vitória em goleada no segundo tempo. Arias cobrou tiro de meta e a bola atravessou todo o campo até Roger Martínez receber a bola e ampliar com tranquilidade. Antes do apito final, Eduardo Sasha recebeu o segundo certão amarelo e foi expulso.

Tabela

Com o resultado, o Racing-ARG assumiu a liderança isolada com 6 pontos no Grupo H. O Red Bull Bragantino segue na vice-liderança com 3 pontos omados. Nesta quinta-feira, os lanternas Coquimbo Unido e Sportivo Luqueño se enfrentam.

Sequência

O Red Bull Bragantino volta a campo neste sábado, a partir das 21h pelo horário de Brasília, em duelo diante do Fluminense, no Maracanã, em partida válida pela 1ª rodada do Brasileirão Série A.