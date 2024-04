Na noite desta quarta feira (24), o Red Bull Bragantino irá receber em casa, no Estádio Nabi Chedid, às 21h, o Sportivo Luqueno pela terceira rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. Na competição internacional, o primeiro colocado avança diretamente às oitavas de final. Já o vice-líder segue para um playoff contra um dos terceiros da fase de grupos da Libertadores.

Situação das equipes

A equipe de Bragança vem de duas vitórias consecutivas e um empate, o empate foi contra o Fluminsense por 2 a 2 fora de casa, e as vitórias, ambas em casa, contra o Vasco por 2 a 1, e contra o Corinthians por 1 a 0. O time quer aproveitar esse embalo para voltar a vencer na Sul-Americana após a derrota por 3 a 0 para o Racing-ARG, na última rodada. O resultado deixou o Braga na terceira colocação do Grupo H, com três pontos.

Já a equipe paraguaia vem de uma derrota e uma vitória no Campeonato Paraguaio, perdeu em casa por 3 a 0 do Libertad, e venceu fora de casa contra o Sol de America pelo placar de 3 a 0. Já na Sula, o Sportivo Luqueño é o quarto e último colocado da chave, ainda sem pontuar.

Onde irá transmitir

O jogo será transmitido na TV fechada, pelo canal ESPN 4, e pelo streaming Star+.

Prováveis escalações

O Bragantino terá ao menos uma alteração em relação à última partida. A equipe provável será Cleiton; Andres Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Guilherme; Jadsom, Eric Ramires e Gustavo Neves; Vitinho, Mosquera e Eduardo Sasha.

Desfalques: Juninho Capixaba (suspenso), Helinho (contusão no pé esquerdo), Lucas Evangelista (em transição após edema na coxa direita), Matheus Fernandes (dores musculares) e Nathan Mendes (em transição após cirurgia no joelho).

Do Sportivo Luqueno, a provável será Gonzalo Falcón; Rodi Ferreira, Alexis Villalba, Pablo Aguilar e Diego Vera; Jorge Mendoza, Nicolas Maná, Rodrigo Rojas e Lautaro Comas; Jorge Benítez e Diego Acosta.

Desfalques: ninguém.

Arbitragem

Árbitro: Bryan Loayza-EQU

Assistente 1: Ricardo Baren-EQU

Assistente 2: David Vacacela-EQU

Quarto árbitro: Alex Cajas-EQU

VAR: Juan Andrade-EQU