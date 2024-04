Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam neste sábado (20), ás 18h30, para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nabi Abi Chedid.

As duas equipes chegam para o confronto em momentos distintos na tabela, o Massa bruta está na quarta colocação com quatros pontos e o Corinthians está na 16° colocação somando apenas um ponto e ainda busca sua primeira vitória na competição.

Com vem o Red Bull Bragantino

Com uma contusão na região lombar da coluna, Cleiton vira dúvida para partida. Alem disso, Nathan que não atuou na última partida, também poderá não atuar nesta. No Departamento Médico estão o atacante Helinho (contusão no pé esquerdo) e Matheus Fernandes (dores musculares), e os meias Lucas Evangelista, Lincoln e Nathan Camargo estão em trabalho de transição. Por fim, o novo reforço, Pedro Henrique, vai demorar um pouco mais para poder jogar pelo Massa Bruta.

Como vem o Corinthians

O Timão além de não ter vencido ainda, também não conseguiu balançou as redes. O Alvinegro viu sua invencibilidade de oitos jogos ruir contra o Juventude, no último jogo. O desfalque certo é o volante Maycon, que sofreu uma lesão séria no joelho e está fora da temporada. Sem o camisa 7, as alternativas são Fausto Vera, Breno Bidon, Paulinho ou a manutenção de Coronado ao lado de Raniele. Gabriel Moscardo voltou aos treinos com bola mas deve seguir fora. Por fim, António Oliveira retorna ao banco de reservas após cumprir suspensão.

Prováveis escalações

RB BRAGANTINO: Lucão (Cleiton); Nathan Mendes, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Raul, Jadsom e Eric Ramires (Gustavo Neves); Nacho, Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera (Igor Coronado ou Paulinho) e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Lúcio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)