Bayer Leverkusen busca empate com Stuttgart no fim e segue invicto na temporada

Em duelo realizado neste sábado (27), o Bayer Leverkusen evitou mais uma vez a derrota na Bay Arena e empatou com o Stuttgart pelo placar de 2 a 0, em jogo válido pela 34ª rodada da Bundesliga.

Xavi Alonso deixou vários titulares no banco de reservas pensando mais na semifinal da UEFA Europa League. As mudanças mexeram no nível de atuação do Bayer Leverkusen, pois o Stuttgart teve mais a posse de bola, apesar de ter ficado muito tempo no meio-campo.

Com apenas dois minutos do segundo tempo, o zagueiro Anton deu um ótimo passe achando Leweling, que entrou na grande área pela direita e chutou com força para defesa parcial de Hradecky parando a trave, mas a bola acabou parando nos pés de Führich.

Em determinado momento de desconcentração do Leverkusen, o Stuttgart conseguiu ampliar com Undav em falha no posicionamento tático da equipe. O Leverkusen quase sofreu o terceiro gol com Leweling.

O desempenho negativo fez o Bayer Leverkusen acionar diversos titulares e Grimaldo diminuiu a desvantagem quando Hincapé acertou um belo passe da entrada da área. Na sequência, Nubel evitou o empate com duas ótimas defesas.

As chances foram diversas de gols para os dois lados até o fim, mas o Bayer Leverkusen conseguiu buscar o empate aos 51 minutos em um "roteiro repetido". Wirtz cobrou falta pela esquerda e a zaga rebateu. Robert Andrich ficou com a sobra e chutou de primeira no último lance do jogo.

Invencibilidade mantida

Com este resultado, o Bayer Leverkusen segue com a possibilidade de fechar a temporada sem derrotas. Após o título da Bundesliga com 81 pontos, restam ainda as disputas das semifinais da Liga Europa e da final da Copa da Alemanha. O duelo diante da Roma começará nesta quinta-feira, com o jogo de ida na Alemanha.

Outros resultados da Bundesliga