Cavani marca duas vezes, mas Nice segura empate com PSG e segue na liderança da Ligue 1

Em um dos jogos mais aguardados desta edição da Ligue 1, PSG e Nice se enfrentaram em Paris e fizeram um jogo emocionante. Apesar da pressão e volume de jogo parisiense no começo da partida, Nice se segurou bem na defesa e abriu o placar com um golaço de Cyprien, em falta de longe que encontrou o ângulo de Areola. Ainda no primeiro tempo, os Aiglois sofreram com os ataques do PSG, mas foram eficientes em aproveitar um contra-ataque e Plea fez 2 a 0. Na volta do intervalo, em 15 minutos o PSG conseguiu fazer dois gols, empatou a partida e mesmo com chances, não teve força para virar o placar.

O resultado manteve o Nice na liderança isolada do campeonato francês, apesar de a vantagem para o segundo colocado Monaco ter caído para apenas um ponto. O empate, apesar de não ter sido bom para o PSG, também não foi de todo mal, pois manteve a equipe a três pontos do Monaco e a quatro do Nice, apesar de três partidas sem vitórias.

Agora as duas equipes se concentram na Copa da Liga Francesa, que tem rodada neste meio de semana. O Nice vai à Bordeaux enfrentar os girondins, enquanto o PSG recebe o Lille, ambos os jogos na quarta feira (14).

PSG começa dominando, mas Nice é mais eficiente

O jogo começou com o PSG ligado, fazendo pressão, ocupando espaços e buscando o domínio da partida. Com Aurier e Kurzawa colocando suas vocações ofensivas em prática, os mandantes buscavam pelas laterais abrir o placar. Logo aos seis minutos, bola trabalhada pelo lado direito e Aurier chegou ao fundo para cruzar para o meio. Thiago Motta não alcançou a bola e ela ficou para Kurzawa encher o pé e obrigar Cardinale soltar a bola, que ficou para Cavani chutar e o goleiro fazer nova defesa. No escanteio, Thiago Silva cabeceou forte e o goleiro do Nice, bem colocado fez nova defesa.

Esse foi o começo para a pressão dos donos da casa em busca do gol inaugural. No minuto 14, Kurzawa aproveitou escorregada de Souquet, levou a bola a fundo e cruzou, mas Di María não alcançou. Cinco minutos mais tarde, Aurier passou para argentino, na direita, que avançou para driblar o defensor, mas na hora de chutar ficou sem equilíbrio e tocou fraco para a defesa de Cardinale. O Paris percebeu que as laterais eram seus pontos fortes e apostou nisso. Em bela jogada de Kurzawa, que driblou três jogadores do Nice, o lateral cruzou rasteiro em direção a Cavani na área, mas o goleiro Cardinale estava atento e se antecipou para fazer a defesa.

De tanto tentar e falhar, o PSG foi castigado com o gol do Nice. Em falta de longe da área, Cyprien acerto chute de rara felicidade mandou a bola no ângulo para fazer um golaço, sem chances para Areola. Gol bem-vindo para os visitantes, que estavam se defendendo como podiam e conseguiram achar um belo gol para acalmar os ânimos parisienses.

Os donos da casa, no entanto, ainda tiveram boas chances em seguida com Motta e Cavani, aproveitando bobeadas da defesa adversária. Aos 39, Cavani teve a grande chance parisiense na primeira etapa, quando recebeu levantamento primoroso de Verratti, dominou com o peito, mas chutou errado e a bola ficou fácil para o goleiro. Como se não bastasse o gol perdido, o PSG ainda sofreu mais um gol do Nice: Em contra-ataque muito bem armado, Dalbert foi lançado pela direita e fez belo cruzamento para Plea, na área, que dominou, contou com a indecisão de Thiago Silva e Marquinhos, e chutou na saída de Areola para aumentar a vantagem e dar números finais à primeira etapa.

Nice sofre com o ritmo do PSG no segundo tempo, mas consegue segurar o placar

Foto: Divulgação/OGC Nice

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Paris fez seu primeiro gol e botou fogo na partida. Aurier foi lançado à linha de fundo, fez cruzamento perfeito para Cavani, de frente pro gol, empurrar para as redes. O gol animou os parisienses, que ainda tiveram chance com Matuidi chutando forte de fora da área para defesa do goleiro. Mas o gol de empate viria aos 60 minutos de jogo, quando Kurzawa cruzou a bola pra área, Cardinale espalmou, mas a bola bateu no peito de Dante e sobrou para Cavani fazer o gol de empate.

Em seguida, Lucas, que havia entrado no intervalo, fez belo lançamento para Di María. Ele dominou, cortou para o meio e chutou forte para outra defesa do camisa 30 do Nice. Aos 67 minutos, Aurier cruzou para o artilheiro uruguaio na área, que tentou marcar de letra, mas a defesa interceptou. Dois minutos depois, Di María roubou bola no meio, tabelou com Cavani e chutou fraco de fora da área para fácil defesa do goleiro do Nice.

Recuperado do susto, o Nice tentou sair para o jogo e botar pratica seu bom toque de bola e reverter a pressão dos donos da casa. Dessa forma, trocando bons passes pela direita, Seri achou Cyrpien na área, que dessa vez chutou para longe do gol. Balotelli, aos 79 minutos, tentou chute de longe, com força, mas não conseguiu enganar o bem colocado Areola. O PSG ainda teve um gol anulado, onde, após boa tabela na ponta esquerda entre Thiago Motta e Matuidi, o francês cruzou rasteiro para Cavani tocar pro gol. Porém, o camisa 14 estava em posição irregular.

Na base do coração, o Paris ainda tentou conseguir o gol da virada em chute de Ben Arfa que teve desvio de Cavani, mas foi para fora e com Kurzawa, que aproveitou cruzamento de Lucas e deu leve toque de cabeça para Cardinale espalmar. Mas não teve jeito, o Nice conseguiu conter a pressão parisiense para voltar para casa com um precioso ponto.