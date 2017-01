Milan perde para Udinese de virada e chega à terceira derrota consecutiva

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 22ª rodada da Serie A, realizada no Estádio Friuli, em Údine, Itália.

Após um primeiro semestre de temporada convincente – com direito a título de Supercopa Italiana em cima da Juventus –, o Milan entrou em má fase e emplacou, neste domingo (29), a terceira derrota consecutiva. No Estádio Friuli, em Údine, os rossoneri jogaram mal e foram derrotados de virada pela Udinese, por 2 a 1, em partida valendo pela 22ª rodada da Serie A.

O meia Bonaventura abriu o placar para o Diavolo, mas o atacante Théréau empatou ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o meia-atacante De Paul soltou uma bomba de fora da área para desempatar o combate. A agremiação de Milão teve mais prejuízos, pois Bonaventura e o lateral De Sciglio se lesionaram e tiveram que ser substituídos.

No sábado (21) retrasado, o Milan havia perdido do Napoli, em Milão, por 2 a 1. Quatro dias depois, o clube milanês sucumbiu diante da Juventus, em Turim, e deu adeus à Copa Itália nas fase de quartas de final.

A derrota deste domingo não modifica a posição dos comandados de Vincenzo Montella na tabela de classificação da Serie A: seguem na sétima colocação, com 37 pontos, mas se distanciam da zona de classificação às competições europeias. Já a Udinese, que voltou a vencer depois de três derrotas seguidas, galga duas posições na tabela e agora figura no décimo lugar, com 28 pontos.

Na próxima rodada, o Milan receberá a Sampdoria, domingo (5/2) que vem, às 9h30, em Milão. Por sua vez, a Udinese irá até Verona para enfrentar o Chievo, no mesmo dia, mas às 12h. Jogos no horário de Brasília.

Um gol para cada lado

Com o Estádio Friuli (ou Dacia Arena) lotado, a Udinese foi empurrada pelos gritos dos torcedores e quase abriu o placar aos cinco minutos de jogo. O atacante Théréau recebeu dentro da área e finalizou de canhota, mas Donnarumma, atento, defendeu. Porém, três minutos depois, o Milan abriria o marcador.

Suso levantou bola à área, a defesa bianconera não cortou o cruzamento, e Bonaventura empurrou às redes. O gol, contudo, não abateu a Udinese, que à metade do primeiro tempo quase empatou o duelo em cabeçada de Fofana. Ainda na etapa inicial, Bonaventura sofreu uma lesão em disputa de bola e precisou deixar o campo; Deulofeu entrou em seu lugar.

Aos 31 minutos, o ataque envolvente da Udinese pegou a defesa do Milan desorganizada, deixando Hallfredsson com liberdade para perceber Théréau livre no lado esquerdo. O atacante francês dominou a bola, invadiu a área e não desperdiçou: 1 a 1 no placar.

Bonaventura marcou o gol do Milan e depois saiu de campo, lesionado (Foto: Dino Panato/Getty Images)

Queda de rendimento custa caro ao Milan

Após o retorno do intervalo, a Udinese chegou novamente com perigo. O centroavante Zapata recebeu de Théréau e finalizou em cima de Donnarumma. A resposta do Milan veio logo em seguida: Deulofeu fez boa jogada, trazendo a bola da ponta esquerda para o centro, passou para Suso, e o canhoto da camisa 8 arrematou, mas a bola desviou na defesa.

Deulofeu era o jogador mais lúcido do Milan na segunda etapa. Com mais liberdade, flutuava no ataque, criava boas jogadas e também finalizava de fora da área. Em um desses lances, o espanhol apareceu pelo meio e descolou ótimo passe para Bacca, que finalizou e o goleiro Kanerzis defendeu.

Aos 62 minutos, Suso cobrou falta venenosa e colocou o arqueiro da Udinese para sujar o uniforme. No entanto, a ineficiência do ataque milanista, alinhada à monotonia dos três meio-campistas (Kucka, Locatelli e Pasalic), custaram caro. Porque o jovem De Paul chutou de fora da área e desempatou o confronto no Friuli.

Antes do apito final, o Milan esboçou uma pressão para cima da Udinese. Lapadula, que entrara no lugar do apagado Bacca, até mandou uma bola na trave, mas não foi suficiente para evitar o revés fora de casa.