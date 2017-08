Kalinic é oficializado como reforço do Milan e espera manter bom desempenho da Fiorentina

Google Plus

Kalinic escolheu o número 7 para usar em sua camiseta (Foto: Divulgação/AC Milan)

O Milan oficializou, na manhã desta terça-feira (22), a contratação do atacante croata Nikola Kalinic, de 29 anos. Em comunicado oficial, o clube informou que adquiriu o jogador junto à Fiorentina sob a condição de empréstimo, com obrigação de compra ao término do compromisso. O atleta assinou contrato até 30 de junho de 2021.

As cifras da negociação não foram reveladas, mas o jornal Gazzetta dello Sport relata que Kalinic vai custar € 25 milhões (€ 10 milhões pelo empréstimo e € 15 milhões para contratá-lo em definitivo, daqui a quatro anos) aos cofres da agremiação de Milão. O croata usará a camisa de número 7.

O jogador realizou exames médicos na manhã dessa segunda-feira (21), na clínica La Madonnina, em Milão, e visitou a sede do Milan nesta terça. Lá, atendeu aos torcedores, distribuindo autógrafos e tirando fotos. Conheceu, também, o museu do clube e já praticou algumas atividades em Milanello, centro esportivo do Diavolo.

Kalinic conheceu a sala de troféus do Milan, no museu do clube (Foto: Divulgação/AC Milan)

Na temporada passada, Kalinic marcou 20 gols em 39 jogos pela Fiorentina

À Milan TV, o atacante comemorou o acerto com o Milan e expressou sua vontade de repetir em Milão seu desempenho pela Fiorentina. "Estou muito contente de estar aqui. Agora há um novo ciclo e espero que tudo vá bem. Posso dizer que farei o máximo em campo para vencer. Estou pronto para me sacrificar, seguramente. Devo continuar no Milan o que fiz ano passado com a Fiorentina", afirmou.

Em 2015, Kalinic comandou a goleada da Fiorentina sobre a Internazionale, arquirrival do Milan, por 4 a 1, em pleno San Siro. O croata balançou as redes três vezes. "Foi a minha primeira partida no San Siro, e foi ótimo marcar três gols na Inter", destacou.

Kalinic começou sua carreira em 2005, na Croácia, atuando pelo Hajduk Split. Ainda em seu país natal, defendeu as cores de Istra 1961 e Sibenik, ambos por empréstimo. Em 2009, rumou à Inglaterra para jogar pelo Blackburn Rovers. Ficou dois anos no time inglês até acertar com o Dnipro Dnipropetrovsk, onde se destacou até chamar a atenção da Fiorentina, que viria a contratá-lo em 2015.

No clube da Toscana, o centroavante disputou 84 partidas, marcou 33 gols e distribuiu 11 assistências. Na última temporada, balançou as redes 20 vezes em 39 jogos.

Kalinic é o 11º reforço do Milan para a temporada 2017/18. Antes, chegaram (na ordem) Mateo Musacchio (zagueiro), Franck Kessié (meio-campista), Ricardo Rodríguez (lateral-esquerdo), André Silva (atacante), Fabio Borini (atacante), Hakan Çalhanoglu (meia), Andrea Conti (lateral-direito), Antonio Donnarumma (goleiro), Leonardo Bonucci (zagueiro) e Lucas Biglia (meio-campista).