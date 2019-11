Vitória x Bahia, final do Campeonato Baiano 2014

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Vitória e Bahia, pela final do Campeonato Baiano. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

MARCELO LOMBA LEVANTA O TROFÉU JOSÉ RAIMUNDO OLIVEIRA! O BAHIA É O CAMPEÃO BAIANO DE 2014! FAÇA A FESTA TORCEDOR TRICOLOR!

No momento o jornalista baiano José Raimundo recebe uma placa em homenagem aos seus serviços prestados, ele dá o nome ao troféu da competição.

Marcelo Lomba recebe o prêmio de melhor goleiro do Campeonato Baiano.

A taça vai ser entregue ao capitão Marcelo Lomba dentro de alguns minutos.

Neste momento os jogadores do Bahia estão recebendo as medalhas.

Fahel: "Muito bom poder fazer gol, mas o importante é conquistar o título, parabéns a todo o elenco".

Marcelo Lomba: "Estou muito orgulhoso ... que a administração siga assim ... começamos o ano muito desacreditados, mas agora esse título tá ai para a torcida tricolor".

Demerson: "Todos entenderam o projeto, o começo foi difícil, mas conseguimos mostrar o nosso valor".

PARABÉNS AO ESPORTE CLUBE BAHIA PELO SEU 45º TÍTULO DO CAMPEONATO BAIANO!

FIM DE JOGO EM PITUAÇU ! VITÓRIA BUSCOU O EMPATE, MAS O CAMPEÃO BAIANO DE 2014 É O ESPORTE CLUBE BAHIA !

Canta a torcida tricolor no Pituaçu!

92' Diego Macedo dentro da área finalizou e Wilson ficou com a bola.

90' SALVOU WILSON! Rafinha faz grande jogada e perde a chance de marcar diante do goleiro do Vitória.

89' Talisca faz grande jogada e finaliza, Luiz Gustavo salvou

88' William Henrique recebe na lateral da área e cruza nas mãos de Marcelo Lomba.

85' Defesa do Bahia corta mal e Juan arrisca pro gol, Marcelo Lomba fez a defesa.

Substituição no Bahia, saiu Maxi Biancucchi e entrou Anderson Conceição.

Partida ficou parada por dois minutos para a retirada de Maxi Biancucchi de campo.

80' Maxi Biancucchi recebe em boa posição de chute e prefere passar para Pittoni que gira e finaliza fraco demais.

78' Talisca arrisca de longe porém a bola não leva perigo à meta de Wilson que faz uma defesa fácil.

Falha de Pará que afastou mal e a bola sobra para Ayrton que tabela com Dinei e manda a bola pra rede, pega fogo o jogo em Pituaçu.

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA!

70' Chegada do Bahia com Talisca que acha Rafinha dentro da área, o atacante tricolor não conseguiu finalizar.

Substituição no Bahia, saiu Rhayner e entrou Rafinha.

67' QUASE TALISCA! Talisca tabela com Pittoni e de cara para Wilson finaliza fraco e perde grande chance.

UUUH! Cruzamento rasteiro e William Henrique chuta de primeira, mas a bola acerta Dinei e evita o gol do Vitória.

Substituição no Vitória, saiu Caceres e entrou Dão para recompor a defesa do Leão.

TÁ NA RUA! Matheus Salustiano faz dura falta em Rhayner e recebe cartão amarelo, como já havia recebido uma punição acabou sendo expulso.

Substituição no Bahia, saiu Lincoln e entra Wilson Pittoni.

60' Marcelo Lomba sofre falta e reclama com o árbitro, cartão amarelo para o capitão do Bahia.

Juan cobra o pênalti no canto esquerdo enquanto e Marcelo Lomba cai no lado direito, diminui o Vitória!

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA!

Substituição no Vitória, saiu José Welison para a entrada de Mansur.

55' PÊNALTI PARA O VITÓRIA ! AYRTON COBRA ESCANTEIO E DIEGO MACEDO USA O BRAÇO PARA TIRAR A BOLA!

Falta cobrada por José Welison e a bola para na barreira

52' Falta perigosa para o Vitória e cartão amarelo para Rafael Miranda.

50' José Welison domina dentro da área e gira finalizando, mas Lomba faz a defesa.

48' Partida disputada no meio de campo nesse segundo tempo e sem nenhum lance de perigo até agora.

46' Diego Macedo vai na linha de fundo e acaba segurando muito a bola, com a pressão da defesa ele sai com bola e tudo.

COMEÇA EM PITUAÇU O SEGUNDO TEMPO ! OS ÚLTIMOS 45 MINUTOS DO CAMPEONATO BAIANO DE 2014

As equipes já estão em campo, a partida vai ter bola rolando daqui a pouco

Para a etapa final o Vitória faz uma mudança e William Henrique entra no lugar de Souza.

Primeiro tempo com muitas faltas e Pericles Bassols teve que usar o cartão amarelo para conter os jogadores.

Neto Coruja: "Ainda temos chance, teremos que nos organizar para fazer quatro gols, mas nada está perdido".

Maxi Biancucchi: "Eles não tiveram chances e nós conseguimos jogar bem".

Fim do primeiro tempo no Estádio Metropolitano de Pituaçu ! Vitória 0x2 Bahia.

45' Teremos um minuto de acréscimo em Pituaçu.

42' Falta cobrada rapidamente por Rhayner que achou Lincoln sozinho dentro da área, o meia dominou e girou para mandar a bola na rede.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA!

38' PERDEU! Rhayner faz boa jogada e passa pela defesa do Vitória, mas de frente para Wilson acaba finalizando mal e perde a chance de aumentar o placar.

37' DE LONGE! Neto Coruja arriscou chute de longe que saiu fraco e não levou perigo ao gol de Marcelo Lomba

36' IMPEDIDO! Caceres recebe a bola na lateral do campo, mas voltava de posição irregular e foi flagrado pelo auxiliar.

Confira o gol de Fahel que vai dando a vitória parcial para o Bahia em Pituaçu.

31' Falta para o Vitória e Ayrton manda a bola pra área, mas ninguém desvia e Marcelo Lomba encaixa a bola.

29' Souza faz falta dura no meio campo e também recebe cartão amarelo.

28' Falta dura de Lincoln e cartão amarelo para o meio-campista do Bahia.

24' Lincoln cobra mal a falta e o Vitória tem um tiro de meta

23' Falta perigosa para o Bahia ! Matheus Salustiano derruba Maxi na entrada da área e recebe cartão amarelo.

Talisca cobra a falta na cabeça de Fahel que abre o marcador em Pituaçu !

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA !

19' Falta para o Bahia ! Juan derruba Lincoln na lateral da área

15' QUASE ! Juan recebe na esquerda e corta pra dentro, mas a finalização do lateral do Vitória sai fraca e se perde pela linha de fundo.

13' WILSON ! Pará vai na linha de fundo e cruza a bola, Wilson chega na bola antes de Maxi Biancucchi e salva o Vitória.

10' MARCELO LOMBA ! Marquinhos arrisca de longe e o goleiro do Bahia faz a defesa em dois tempos

9' Escanteio para o Vitória.

8' Falta dura de Matheus Salustiano sobre Rhayner, para sorte do jogador do Vitória o árbitro não mostrou o cartão.

6' Jogo começa brigado e o árbitro pune Rhayner e Ayrton com cartão amarelo após desintendimento na lateral do campo

5' Juan tenta jogada e acaba acertando um tapa no rosto de Maxi Biancucchi, Pericles Bassols marcou a falta.

2' Souza sofre falta na intermediária; Ayrton manda a bola pra área e Marcelo Lomba tira de soco e acaba sofrendo a falta.

1' A falta foi cobrada e Lincoln mandou a bola nas mãos de Wilson.

1' Falta perigosa para o Bahia no bico da grande área.

COMEÇA A FINAL EM PITUAÇU ! A SAÍDA DE BOLA PERTENCE AO BAHIA !

16:00 Hino Nacional executado, a partida vai começar !

15:58 Marquinhos Santos, treinador do Bahia, disse que a ordem é pressionar o rival e não dar espaços.

15:55 O BAHIA também está no gramado do Estádio Metropolitano de Pituaçu !

15:53 O VITÓRIA está no gramado do Estádio Metropolitano de Pituaçu !

15:25 O BAHIA está escalado para a partida decisiva em Pituaçu e vai a campo com: Marcelo Lomba; Diego Macedo, Demerson, Titi, Pará; Fahel, Rafael Miranda, Anderson Talisca, Lincoln; Maxi Biancucchi, Rhayner.

15:14 O trânsito na Avenida Paralela que é uma das vias que dá acesso a Pituaçu ficou lento nessa tarde de domingo em virtude do deslocamento de torcedores para o estádio.

14:50 Ney Franco confirma a equipe do VITÓRIA que vai a campo com: Wilson; Ayrton, Luiz Gustavo, Matheus Salustiano, Juan; Neto Coruja, Caceres, José Welison; Marquinhos, Dinei, Souza.

14:45 As torcidas vão chegando ao Estádio Metropolitano de Pituaçu (Foto: Twitter/EC Bahia).

14:38 Pelo Twitter o Bahia soltou uma mensagem pedindo paz no clássico; até o momento o Vitória não se manifestou nas redes sociais.

14:36 Outro confronto entre torcidas organizadas ocorreu no bairro de Nazaré, testemunhas informaram à Polícia Militar que houve um tiroteio no local.

14:34 Há notícias de que torcedores do Bahia foram esfaqueados por torcedores do Vitória em uma briga no bairro de Brotas na capital baiana.

14:32 Infelizmente a festa da final do Campeonato Baiano foi manchada na manhã desse domingo (13) com brigas entre torcidas organizadas de Bahia e Vitória.

14:30 O maior artilheiro da história do clássico Ba-Vi é o atacante Carlos Domingues Viana, que atuou pelo Bahia entre 1946 e 1959. Carlito, como era conhecido, defendeu as cores tricolores durante toda a sua carreira e marcou 21 gols sobre o Vitória.

14:29 O troféu para o campeão (á esq.) foi apresentado pela Federação Baiana de Futebol (FBF) juntamente com as outras premiações. (Foto: FBF)

14:28 O duelo entre Bahia e Vitória será o de número 468, o retrospecto é favorável ao Tricolor que tem 177 vitórias, o Leão saiu vencedor em 147 confrontos e outros 143 jogos terminaram empatados.

14:27 Estádio de Pituaçu, palco da partida de logo mais entre Vitória e Bahia pela final do Campeonato Baiano. (Foto: Wikipedia)

14:26 FIQUE DE OLHO: Dinei, atacante do Vitória: Artilheiro do Leão na temporada passada, Dinei é conhecido como um carrasco do Bahia, por ter marcado quatro gols em uma única partida contra o Tricolor em 2013. Jogador de bom cabeceio e presença de área, Dinei é o típico camisa 9 que preocupa a defesa adversária. (Foto: UOL)

14:25 FIQUE DE OLHO: Maxi Biancucchi, atacante do Bahia: Destaque no rival Vitória em 2013, inclusive marcando gols em Ba-Vis, o argentino acertou com o Bahia para atual temporada. O atacante fez uma ótima atuação na primeira partida da final, dando uma assistência e deve ser titular na partida de hoje, buscando marcar um gol no seu ex-clube. (Portal A Tarde)

14:24 Lincoln, meio-campista do Bahia, elogiou a torcida Tricolor que esgotou rapidamente os 3.200 ingressos disponíveis para a mesma. No entanto, o atleta elogiou o rival Vitória e ressaltou a importância de fazer um bom jogo pra conseguir o título: "A torcida do Bahia é algo espetacular. Estamos nos preparando pra dar essa alegria que o torcedor tanto merece mas respeitamos nosso rival e falo isso sem demagogia. Estamos treinando seriamente para enfrentar o nosso rival, principalmente em uma decisão" disse.

14:23 Se Ney Franco terá todo o seu elenco disponível para o embate, Marquinhos Santos, treinador do Bahia, não terá o mesmo alívio. Rhayner e Talisca tratam de dores na panturrilha e no tornozelo, respectivamente, foram poupados nos treinos da semana e são dúvida para o clássico. Além deles, Guilherme Santos e Omar também devem descalcar o tricolor. Uelliton foi expulso na primeira partida e não atuará. O treinador deve definir a equipe titular minutos antes da bola rolar. (Divulgação)

14:22 Juan, lateral do Vitória, pediu empenho da equipe no duelo de hoje. Para ele, o Leão precisa pegar os erros do primeiro jogo como espelho e não deixar os mesmos se repetirem: "Todos nós estamos concentrados para fazer um bom jogo, reverter a situação e sair com o título. Precisamos ter qualidade, eficiência, mostrar o nosso valor dentro de campo. Precisamos nos entregar, mostrar para o torcedor que pode confiar em nossa equipe".

14:21 Ney Franco também prometeu uma forte equipe para o clássico: "Teremos uma forte equipe que irá lutar por toda dividida. Entraremos com força física e, emocionalmente, estaremos melhores que no último jogo. Sabemos que podemos reverter essa situação" concluiu.

14:20 O treinador pediu o apoio da torcida para a importante decisão do título, já que o Vitória precisa de dois gols para sair de campo como campeão: "É um jogo difícil, o adversário tem a vantagem mas queremos reverter essa situação. Estamos motivando a nossa equipe e o torcedor precisa também fazer o seu papel, que é ir ao estádio. Temos que encher Pituaçu, o torcedor não pode perder a oportunidade de vir ver a sua equipe comemorar um título" afirmou.

14:19 Ney Franco terá a disposição todo o elenco principal para o duelo contra o rival Bahia porém não deve repetir os mesmos 11 iniciais que foram derrotados pelo próprio Tricolor na primeira partida da final. Dinei volta de lesão nas costas e deve estar entre os titulares. Luiz Gustavo, que recentemente fez uma cirurgia no nariz, deve entrar na zaga substituindo Rodrigo Defendi, que falhou em ambos os gols do primeiro Ba-Vi da final. Apenas Hugo, que foi expulso, é um desfalque certo. A questão é se o treinador irá colocar quatro atacantes na partida de hoje, entretanto o treinador rubro-negro não divulgou a escalação. (Divulgação)

14:18 O Vitória terá o apoio da sua torcida e precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título, pois tem a vantagem por ter feito a melhor campanha na segunda fase.

14:17 Na semana passada na Arena Fonte Nova o Bahia venceu o Vitória por 2 a 0 e agora poderá perder por um gol de diferença para se tornar o Campeão Baiano de 2014.

14:16 Depois de muito tempo, Bahia e Vitória voltariam a fazer o clássico Ba-Vi numa série A de Campeonato Brasileiro. Na primeira partida, no dia 21 de Julho, um apático 0 a 0 deixou ambas as torcidas frustradas, já que os rubro-negros esperavam mais um triunfo sobre o rival, enquanto os tricolores queriam uma resposta, uma revanche da sua equipe. Revanche que acabou acontecendo no 2º turno, onde o Bahia bateu o Vitória pelo placar de 2 a 0.

14:15 Naquele jogo, Dinei, atacante do Vitória, entrou para a história dos Ba-Vis ao marcar quatro gols sobre o Bahia. Ao fim da temporada, o jogador acabou se tornando artilheiro da equipe rubro-negra. (Foto: EC Vitória notícias)

14:14 Dias depois, Vitória e Bahia voltaram a se encontrar, desta vez pela primeira partida da final do Campeonato Baiano. O jogo foi realizado também na Arena Fonte Nova com o mando Tricolor e mais uma vez, o Leão saiu de campo com a vitória. Em mais um massacre, desta vez pelo placar de 7 a 3, o Vitória mostrou que vive numa fase melhor que a do rival, diferente do que aconteceu no passado, onde o Esquadrão era detentor absoluto dos clássicos.

14:13 Já em 2013, o Vitória voltou a ser o centro das atenções, não só por conquistar o título estadual em cima do Bahia mas também pelas goleadas aplicadas nos confrontos. Na primeira, em uma data especial. Primeiro Ba-Vi daquele ano e dia da inauguração da Arena Fonte Nova - estádio que, antes da implosão, foi utilizado pelo tricolor, além do mando de campo pertencer ao Bahia. Mesmo assim, o rubro-negro baiano não tomou conhecimento e sucumbiu o rival, vencendo a partida pelo placar de 5 a 1. Relembre!

14:12 Em 2012, o Bahia voltou a conquistar o título de campeão baiano após 11 anos, em cima do Vitória. Chegando na final com a vantagem, o Esquadrão precisou apenas de um empate no último jogo, disputado em Pituaçu, para sair de campo com o troféu. Recorde momentos daquela partida:

14:11 Índio, autor de quatro gols naquela partida, ficou conhecido como um dos maiores carrascos do Ba-Vi, onde em várias oportunidades provocou a torcida do Bahia 'atirando' flechas para os seus torcedores, como ilustra a imagem a seguir. (Foto: Correio da Bahia)

14:10 Na década passada, entre vários Ba-Vi's disputados, um merecia destaque maior. 22 de abril de 2007, Bahia e Vitória se enfrentaram pelo quadrangular final do Campeonato Baiano daquele ano, em uma Fonte Nova com mais de 65 mil presentes. Uma partida mais que emocionante, com várias viradas, considerados por muitos o melhor Ba-Vi da história do clássico. No final da partida, Índio, que já havia marcado um hattrick naquela ocasião, acertou um lindo chute de fora da área e deu a vitória ao Leão da Barra - que futuramente conquistaria o título de campeão estadual daquele ano - pelo placar de 6 a 5. Relembre!

14:09 A partir de 1990, as coisas se inverteram. O Vitória passou a dominar o Baianão, conquistando o tri-campeonato naquela década, além de chegar a final do Brasileirão de 1993, perdendo o título para o Palmeiras. Na década de 2000, o rubro-negro sacramentou-se campeão estadual em nove oportunidades, entre eles, dois tetras, enquanto o Bahia tinha conquistado o campeonato apenas uma vez.

14:08 Na década de 80 não foi diferente, mesmo com o Vitória conquistando os estaduais de 80, 85 e 89, o Bahia triunfou nos outros sete anos e em 88, chegou ao bi-campeonato nacional.

14:07 Com o passar dos anos, o Vitória foi se tornando um time cada vez mais competitivo e voltou a conquistar títulos como o estadual de 72, onde o rubro-negro tinha um ataque formado por Osni, André Catimba e Mário Sérgio, considerado um dos melhores ataques já formados pelo Leão. Mesmo assim, o Bahia se sagrou campeão por nove vezes na década de 70, dominando totalmente o posto de melhor time da região.

14:06 Nos primeiros 30 anos de Ba-Vi, o Bahia levava ampla vantagem sobre o Vitória, até porque o rubro-negro baiano só se profissionalizou em 1953. O tricolor aplicava sonoras goleadas no rival, fazendo em média seis gols em cada partida. Inclusive, no final da década de 50, o Bahia viria a conquistar seu principal título, o de primeiro campeão brasileiro. Enquanto na mesma década o Vitória tinha conquistado apenas os estaduais de 55 e 57.

14:05 A maior goleada que o Bahia aplicou em cima do rival Vitória foi no ano de 1939, onde o tricolor massacrou o rubro-negro pelo placar de 10 a 1. Nove anos depois, o Vitória viria a aplicar a sua maior goleada sobre o esquadrão, triunfo de 7 a 1 em um amistoso realizado no Campo da Graça.

14:04 Naquela época, jogos entre Bahia e Vitória não eram cercados por tanta rivalidade e emoção como nos dias atuais, até porque ambas as equipes não eram as principais forças da capital, tampouco tinham torcidas que representassem os times. Além disso, o rubro-negro tinha um futebol semi-amador e estava em fase de transição para o profissionalismo, pois o esporte principal era o remo.

14:03 O clássico entre Vitória e Bahia já dura mais de 80 anos, quando aconteceu o primeiro confronto entre as duas equipes, no dia 10 de abril de 1932, no Campo da Graça. Na ocasião, o Tricolor venceu pelo placar de 3 a 0, com dois gols de Raúl e um de Gambarrota. (Foto: Wikipedia)

14:00 Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Estamos dando início a transmissão de Vitória x Bahia, o maior clássico do Norte-Nordeste. Acompanhe conosco!