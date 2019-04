Após confusão com FERJ, Fluminense estreia na Copa Sul-Minas-Rio diante do Atlético-PR

Após a CBF pegar todos de surpresa publicando nota vetando a realização da Primeira Liga, e a mesma rebater afirmando que continuará firme na defesa de seus direitos, sobretudo porque tem a consciência de que não estão fazendo nada de ilegal, Fluminense e Atlético-PR entrarão em campo na noite desta quarta-feira (27), às 19h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, para fazer a estreia na Copa. A partida marca o reencontro do meia Vinícius com seu ex-clube.

Fluminense sem peças importantes, mas com novidade

Com bastantes desfalques na equipe, em todos os setores, o treinador Eduardo Baptista definiu sua equipe para o confronto. Na defesa, Marlon, com infecção urinária, foi vetado pelo departamento médico e está fora do jogo. Os reforços Henrique e Renato Chaves treinaram com a equipe reserva, e por falta de condições legais de jogo também estão de fora. Os outros dois reforços, Diego Souza e Richarlison, por questão burocrática, não poderão atuar na estreia da equipe.

A novidade na equipe ficou por conta do Felipe Amorim. No treino de segunda-feira, Eduardo Baptista escalou Osvaldo no time titular, mas, no último treino antes da partida, Felipe Amorim ganhou a vaga de Osvaldo no time titular, e, ao que tudo indica, será titular no jogo desta quarta-feira.

O provável time que entrará em campo contra o Atlético-PR será: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Nogueira e Ayrton; Edson, Cícero e Danielzinho; Gustavo Scarpa, Fred e Felipe Amorim.

Alguns jogadores escalados chamam a atenção. Com o desfalque de Marlon, e com Henrique e Renato Chaves sem condições de atuar, Nogueira ganha a vaga no time titular. Olhando novamente para a linha defensiva, Ayrton ganha a vaga de Leo por conta da pré-temporada que fez, e, segundo Eduardo Baptista, quem estiver melhor será escalado. Edson está de volta ao time titular, depois de passar grande parte da última temporada no banco. Danielzinho teve destaque na pré-temporada e ganha uma chance de mostrar serviço diante do Furacão.

Eduardo Baptista falou em sua entrevista coletiva, nas Laranjeiras, o que o torcedor pode esperar da equipe: "Vamos ter um time mais aguerrido, mas organizado. Fortalecemos o sistema defensivo. Qualificamos o meio de campo. Sem a bola, vamos ser aguerridos. Com ela, vamos jogar."

Eduardo também falou sobre atuar longe do Maracanã: "É difícil. Teremos viagens todas as semanas, por vezes, duas vezes, será desgastante. Mas estamos preparados, alertamos ao grupo. Cada atleta aqui tem uma história de dificuldade. Essa será mais uma. Nos preparamos a isso."

Atlético-PR desembarca em Volta Redonda com 20 jogadores no elenco

A equipe comandado por Cristóvão Borges já está em terras cariocas para o confronto. O elenco treinou na manhã de terça-feira (26) nas Laranjeiras, e desembarcou em Volta Redonda na parte da tarde. Entre os 20 atletas, estão quatro dos sete reforços da equipe: o lateral-direito Léo, o zagueiro Paulo André, o meia Vinícius e o atacante Anderson Lopes.

Assim como o Tricolor Carioca, o Furacão vem com desfalques para o confronto. Os outros três reforços da equipe não poderão atuar, que são: o zagueiro Thiago Heleno, o lateral-esquerdo Pará e o atacante André Lima. Thiago aguarda regularização, que só poderá acontecer a partir de quinta-feira, e os outros dois serão poupados pois não estão 100%. Com isso, a provável equipe será: Weverton; Eduardo, Cleberson (Christián Vilches), Paulo André e Roberto; Deivid, Otávio e Vinícius; Marcos Guilherme, Anderson Lopes (Sidcley) e Crysan.

A atenção estará voltada para o meio de campo do Atlético, onde terá Vinicius titular. O jogador teve passagem conturbada pelo Fluminense, principalmente pelo extra-campo. Vinicius teve um começo de temporada bom pela equipe carioca, chamando a atenção, mas ai veio a contusão e com ela uma onda de problemas. O atleta perdeu espaço na equipe titular, e começou a postar fotos polêmicas em sua rede social Instagram, criando resistência da torcida.

Hoje, feliz por estar atuando no seu clube de coração, Vinicius quer mostrar serviço dentro de campo, e uma partida contra seu ex-clube parece o cenário ideal. O meia comentou como é realizar o sonho de vestir a camisa do Furacão.

"Meu pai sempre foi atleticano e me incentivou a gostar de futebol. E eu escolhi o Atlético Paranaense. Fui a vários jogos na Arena, inclusive em algumas finais. Por esta paixão, resolvemos fazer a festa com a decoração. Foi muito marcante para mim, por ser uma grande festa e com tudo do Atlético. É muito bom. Ainda não caiu a ficha direito. Mas quando começarem os jogos e eu puder sentir a vibração da torcida, fazer gols e boas partidas, estarei ainda mais motivado. A cada treino, tenho dado o máximo para desempenhar um bom futebol e honrar esta camisa", comentou através do site oficial.

No reencontro com o Tricolor, Vinícius promete raça e entrega, para ter uma boa estreia: "Independentemente da partida, tem que ter raça e entrega. Eu sou um torcedor e vou dar sempre um algo a mais pelo Atlético. Não vejo a hora de começar um bom ano e defender o time do meu coração"

Ingressos serão trocados por alimento

Levando em consideração que não houve tempo para definir preços para os ingressos da partida no Raulino de Oliveira, a administradora do estádio e o Fluminense decidiram cobrar um quilo de alimento não perecível para o acesso. Confira mais detalhes abaixo.

SERVIÇO

Fluminense x Atlético-PR – Dia 27/1/2016 – 19h30 – Raulino de Oliveira, Volta Redonda.

VALOR DO INGRESSO

Um quilo de alimento não perecível para todos os torcedores. Cada torcedor terá direito a trocar no máximo três ingressos.