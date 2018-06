Fluminense e Flamengo disputam clássico com casa cheia no Mané Garrincha

INCIDENCIAS: Partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Mané Garrincha (DF).

Nesta quinta-feira (7), Flamengo e Fluminense reeditam outro episódio de um dos principais clássicos do Brasil, o Fla-Flu. Desta vez, a partida é válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e não será disputada em seu tradicional palco carioca, mas sim, no Mané Garrincha, em Brasília, às 20h.

A expectativa é de casa cheia para o confronto. Toda a carga de 60 mil ingressos destinada aos torcedores de ambas equipes foi esgotada na tarde anterior à partida e a expectativa é de que o público alcance cerca de 70 mil pessoas, batendo o recorde do ano de partidas de futebol no país.

O clássico ainda aborda um ponto especial entre as equipes: após se transferir para o maior rival, Henrique Dourado disputará sua primeira partida contra seu antigo clube. O atacante passa por um período de dificuldades na equipe rubro-negra, porém, é o vice-artilheiro do time na temporada. Porém o jogador não irá confrontar seu substituto no Flu, já que Pedro, artilheiro do tricolor carioca no ano, está machucado e é desfalque para a partida desta noite. Além dele, o Flu não poderá contar com Marcos Jr. e Ayrton Lucas, seus principais jogadores no ano. Léo e Marquinhos Calazans completam a lista de ausências.

Pressionado, Henrique Dourado volta a enfrentar o Fluminense, seu ex-clube. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

No lado do Fla, também sobram desfalques, no entanto, o time contará com um importante retorno. Após não-convocação para a seleção colombiana, Cuéllar das últimas três partidas da equipe e agora volta ao time titular, no lugar de Jonas. Por outro lado, Diego, um dos destaques da vitória sobre o Corinthians, na última rodada, está suspenso e não poderá atuar contra o Flu. Ainda no departamento médico, estão Réver, Juan, Pará, Geuvânio e Berrío.

A última partida do "mandante" no Mané Garrincha foi no dia 28 de agosto de 2016, quando o tricolor foi derrotado para o Palmeiras, por 2 a 1. O Fla jogou no estádio durante este ano, quando enfrentou o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, e venceu por 1 a 0. Em 2018, o Flu está invicto contra seu maior rival: em duas partidas no ano, o Time de Guerreiros goleou a primeira por 4 a 0 e empatou a segunda por 1 a 1, quando passou para a final da Taça Rio. A partida desta quinta-feira marca o confronto de número 416 entre as equipes.

Sem dupla de ataque titular, Abel opta por preencher meio-campo para travar Fla

Sem Pedro e Marcos Jr., Sornoza vira esperança do Flu contra o Fla. Foto:Alexandre Loureiro/Getty Images

Diante da dificuldade no campo financeiro e das consideráveis perdas na mudança de ano, o Fluminense teve de optar pela solução caseira de seus problemas. Com a venda de Henrique Dourado para seu maior rival, o a diretoria do clube não pôde investir em um centroavante renomado e deu espaço a Pedro. Para a polêmica saída de Gustavo Scarpa e outros membros do ataque, como Wellington Silva, Abel Braga teve de se reinventar e mudou o esquema tático da equipe, deixando Marcos Jr como único companheiro do atacante fixo na área.

Juntos, os atacantes deram um resultado que nem o mais esperançoso torcedor tricolor esperava. Hoje, Marcos Jr. e Pedro são responsáveis por metade dos 46 gols do Fluminense no ano: 13 do camisa nove e 10 do xodó da torcida. Além disso, em apenas duas partidas no ano, a equipe não contou com a dupla de ataque presente, ambas no Campeonato Carioca: primeiro, na derrota para o Boavista por 3 a 1, quando o ataque foi formado por Robinho e Romarinho; depois, no empate em 1 a 1 com a Cabofriense, quando Pablo Dyego e Robinho preencheram o último setor.

Após duas derrotas consecutivas, Fluminense busca voltar a vencer no Brasileiro. Foto: Bruna Padro/Getty Images

Sendo assim, Abel optou por dar maior consistência ao meio de campo do time no lugar de Marcos Jr., enquanto apostou em simples troca na vaga de Pedro. Douglas entra na vaga do camisa 35 e a equipe passa para do esquema 3-5-2 para o desenho 3-6-1, com os dois volantes, somados a Jadson e Sornoza no meio. No ataque, mais uma vez, João Carlos recebe a oportunidade de ser o centroavante isolado.

Nas últimas duas partidas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense sofreu derrotas em ambas, para Grêmio e Paraná. No momento, com grande parte das equipes já tendo feito suas participações na rodada 10, o Fluminense se encontra na nona posição do Brasileirão, com 14 pontos. Com o alto número de equipes convergidas no início do campeonato, a vitória pode novamente dar lugar ao tricolor carioca no G-4 da competição e deixar a equipe em boas condições para a sequência do torneio antes da parada para a Copa do Mundo.

Líder, Flamengo visa ampliar vantagem e manter bom aproveitamento no Mané Garrincha

As joias Vinicius Jr. e Lucas Paquetá estão confirmadas para o Fla-Flu. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Isolado no primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, o Fla busca seguir arrancada antes do período da Copa do Mundo para alcançar vantagem confortável de seus concorrentes na liderança. Preocupado com o destino de suas jovens promessas após o torneio mundial e a chegada da janela de transferências internacional, o Rubro-Negro põe como meta principal aumentar sua pontuação e seguir em bom momento na competição nacional.

Ao ser tocada na pauta do Fla-Flu, dois assuntos incomodam os rubro-negros: a equipe ainda não venceu seu rival este ano, além disso, Henrique Dourado, oriundo do tricolor, vem praticando má atuações e entrou em seca de gols. Contratado por cerca de R$ 11 milhões no início do ano, o atacante era a esperança de gols do Rubro-Negro e o nome para substituir Paolo Guerrero no clube. Próximo de completar cinco meses de sua estreia, o Ceifador se encontra em seca de nove jogos sem marcar e terá seu ex-clube pela frente, com a esperança e a pressão de marcar para iniciar processo de fim das dúvidas sobre o jogador.

O histórico do palco do confronto pode servir de motivação aos rubro-negros para encerrar pequeno jejum de vitórias sobre o Flu. A equipe nunca perdeu clássicos no Mané Garrincha: em oito partidas, foram cinco vitórias e três empates.

Vitória sobre o Corinthians isolou o Flamengo na liderança do Brasileiro. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Para a partida desta quinta-feira, o treinador Maurício Barbieri terá importante ausência entre os titulares. O camisa 10, Diego, tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Corinthians e está suspenso do Fla-Flu. Em seu lugar, deve entrar Jean Lucas, de 19 anos, e que vem ganhando espaço com o jovem treinador.

Outra mudança no meio de campo é a entrada do volante colombiano Cuéllar, que não esteve presente na lista final de Jose Pékerman e foi liberado pela Federação Colombiana para voltar aos compromissos com o Flamengo. Com isso, Jonas retorna ao banco de reservas após três boas partidas na equipe titular e deixa impressões positivas.